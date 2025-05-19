Пекин призвал чиновников к бережливости на фоне экономических трудностей в Китае

Коммунистическая партия Китая выдала новые указания, обязывающие чиновников сократить государственные расходы.

Без цветов и дорогого алкоголя

Согласно новым правилам, во время рабочих обедов запрещено предлагать дорогой алкоголь, сигареты и изысканные блюда.

Кроме того, гостей нельзя будет провожать в аэропортах, а на конференциях больше не будут использоваться роскошные цветочные композиции.

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Эти меры введены на фоне экономических трудностей, в частности из-за длительной торговой войны с Соединенными Штатами и замедления экономического роста в стране.

Чиновникам рекомендовано затянуть пояса и демонстрировать пример экономного образа жизни.

Руководящие принципы, опубликованные Государственным советом, содержат подробные указания по экономии, которые охватывают расходы на путешествия и офисные помещения. Например, мебель следует использовать как можно дольше.

Китай сокращает расходы

Усилия президента США Дональда Трампа по сдерживанию Китая затрудняют реализацию амбиций китайского лидера превратить страну в технологическую державу.

Это не первые ограничения для чиновников. Сразу после своего прихода к власти в 2012 году Си Цзиньпин начал кампанию борьбы с коррупцией, которую воспринимали как способ устранения политических конкурентов.

Тогда посадили на 14 лет чиновника из провинции Шэньси, который имел более 10 дорогих часов.

В этом году, во время законодательных заседаний в марте, когда чиновники обещали стимулировать экономику, кампания была возобновлена.

Хотя правительственные СМИ активно поддерживают новую политику, реакция в соцсетях в основном ироничная.

Источник : The Washington Post

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