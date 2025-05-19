Пекін закликав чиновників до ощадливості на тлі економічних труднощів у Китаї

Комуністична партія Китаю видала нові вказівки, що зобов’язують чиновників скоротити державні витрати.

Без квітів і дорогого алкоголю

Згідно з новими правилами, під час робочих обідів заборонено пропонувати дорогий алкоголь, сигарети та вишукані страви.

Крім того, гостей не можна буде проводжати в аеропортах, а на конференціях більше не будуть використовуватися розкішні квіткові композиції.

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Ці заходи запроваджені на фоні економічних труднощів, зокрема через тривалу торговельну війну зі Сполученими Штатами та уповільнення економічного зростання в країні.

Чиновникам рекомендовано затягнути паски та демонструвати приклад ощадливого способу життя.

Керівні принципи, опубліковані Державною радою, містять детальні вказівки щодо економії, які охоплюють витрати на подорожі та офісні приміщення. Наприклад, меблі слід використовувати якомога довше.

Китай скорочує витрати

Зусилля президента США Дональда Трампа щодо стримування Китаю ускладнюють реалізацію амбіцій китайського лідера перетворити країну на технологічну державу.

Це не перші обмеження для чиновників. Відразу після свого приходу до влади у 2012 році Сі Цзіньпін розпочав кампанію боротьби з корупцією, яку сприймали як спосіб усунення політичних конкурентів.

Тоді ув’язнили на 14 років посадовця з провінції Шеньсі, який мав понад 10 дорогих годинників.

Цього року, під час законодавчих засідань у березні, коли чиновники обіцяли стимулювати економіку, кампанію було відновлено.

Хоча урядові ЗМІ активно підтримують нову політику, реакція в соцмережах здебільшого іронічна.

Джерело : The Washington Post

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