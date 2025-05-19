РФ готова обсудить “меморандум” с Украиной: Путин после разговора с Трампом

Президент РФ Владимир Путин заявил, что разговор с президентом США Дональдом Трампом “был откровенный и полезный”. Об этом сообщают российские СМИ.

Путин рассказал о разговоре с Трампом

По словам российского диктатора, разговор с Трампом длился более двух часов и был “содержательным и откровенным”.

Во время беседы, как утверждает Путин, он услышал позицию Дональда Трампа относительно “прекращения боевых действий” в Украине.

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Однако российский президент снова отказался поддержать идею безусловного прекращения огня.

Он отметил необходимость “найти эффективные пути достижения мира” и добавил, что Москва открыта к обсуждению некого “меморандума” с Украиной, который бы включал и вопрос прекращения боевых действий.

Путин также упомянул о “восстановлении” прямых контактов между Россией и Украиной, прокомментировав это словами: “Мы в целом движемся в правильном направлении”.

— При этом хочу отметить, что в целом позиция России понятна. Главное для нас — устранить первопричины этого кризиса, — подытожил российский президент.

Напомним, Дональд Трамп сообщил о завершении двухчасового телефонного разговора с Путиным.

По словам президента США, стороны договорились о немедленном начале переговоров между Россией и Украиной о завершении войны.

Трамп сообщил о результатах разговора Владимиру Зеленскому, Урсуле фон дер Ляйен, Эммануэлю Макрону, Джорджии Мелони, Фридриху Мерцу и Александеру Стаббу.

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