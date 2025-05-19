Трамп после звонка Путину: Украина и РФ начнут переговоры о прекращении огня

Президент США Дональд Трамп сообщил о завершении двухчасового телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом Трамп сообщил в сети Truth Social.

Двухчасовой разговор Путина и Трампа: что известно

По словам президента США, разговор прошел “очень хорошо”. Стороны договорились о немедленном начале переговоров между Россией и Украиной о прекращении огня и о завершении войны.

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— Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что более важно, о завершении войны. Условия будут согласованы между двумя сторонами, как это и должно быть, ведь только они знают детали переговоров, которые неизвестны никому другому, — написал Трамп.

Он подчеркнул, что тон разговора был замечательный.

— Если бы это было не так, я бы сказал об этом сейчас, а не позже, — отметил президент США.

Торговое сотрудничество США и РФ

Дональд Трамп заявил, что Россия хочет развивать масштабную торговлю с Соединенными Штатами после завершения этой “катастрофической резни”. Он с этим соглашается.

— Существует огромная возможность для России создать множество рабочих мест и богатства. Ее потенциал — неограничен, — отметил американский президент.

По его словам, Украина также может стать большим бенефициаром в сфере торговли в процессе восстановления страны.

Президент Трамп добавил, что переговоры между Россией и Украиной начнутся немедленно.

Он уже проинформировал об этом президента Украины Владимира Зеленского, президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, президента Франции Эммануэля Макрона, премьера Италии Джорджу Мелони, канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Финляндии Александера Стабба во время телефонного разговора, который состоялся сразу после звонка Путину.

Также Трамп отметил, что Ватикан в лице Папы Римского выразил заинтересованность в проведении этих переговоров.

— Пусть процесс начнется, — подытожил президент США.

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