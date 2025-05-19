Спутники зафиксировали новые базы РФ на территории Финляндии: НАТО предупреждает о долгосрочной угрозе

Согласно новым спутниковым изображениям, Россия ведет масштабное укрепление своих военных объектов недалеко от финской границы.

Россия модернизирует инфраструктуру на границе с Финляндией

Аналитики считают, что эти действия могут являться частью долгосрочной стратегии Москвы после завершения активной фазы войны против Украины, сообщает The New York Times.

Как указывают представители НАТО, снимки показывают появление многочисленных новых палаточных городков и складов, способных хранить технику.

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Кроме того, зафиксирована реконструкция укрытий для самолетов и интенсивные строительные работы на авиабазе, которая ранее фактически не использовалась.

По мнению специалистов альянса, эти процессы отличаются от динамики концентрации сил, наблюдаемой на украинском направлении перед полномасштабным вторжением в 2022 году.

Несмотря на это, со стороны России пока не замечено значительное присутствие войск на финском направлении, а официальные лица из Хельсинки не видят в этом непосредственной угрозы.

У Финляндии, которая стала членом НАТО два года назад, сейчас самая длинная сухопутная граница с Россией — более 1 300 километров. В Москве это воспринимают как значительный стратегический вызов.

На фоне этих изменений в регионе проходят арктические учения с участием американских и финских сил. В ходе маневров, происходящих в суровых климатических условиях, основным противником в сценариях рассматривается Россия.

Бригадный генерал Пекка Турунен, руководитель финской военной разведки, отметил, что в случае снижения интенсивности войны в Украине Россия, вероятно, перебросит значительную часть своих сил к финской границе.

По его словам, финская сторона ожидает увеличения российского присутствия в три раза в течение ближайших пяти лет.

В то же время эксперт Фонда Карнеги в Вашингтоне Майкл Кофман подчеркивает, что Россия проводит масштабную реструктуризацию своих военных округов, и в будущем главным приоритетом могут стать именно границы с НАТО.

Кремль, по мнению Института изучения войны (ISW), продолжает демонстрировать мощь перед возможными переговорами между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Между тем Эстония, также граничащая с Россией, проводит масштабные учения Hedgehog 25 с участием 16 тысяч военнослужащих из 10 стран НАТО.

Страна также активно строит укрепление на восточной границе – более 600 бункеров и новую военную базу.

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