Супутники зафіксували нові бази РФ біля Фінляндії: НАТО попереджає про довгострокову загрозу

Згідно з новими супутниковими зображеннями, Росія веде масштабне укріплення своїх військових об’єктів неподалік фінського кордону.

Росія модернізує інфраструктуру на кордоні з Фінляндією

Аналітики вважають, що ці дії можуть бути частиною довгострокової стратегії Москви після завершення активної фази війни проти України, повідомляє The New York Times.

Як вказують представники НАТО, знімки демонструють появу численних нових наметових містечок і складів, здатних зберігати техніку.

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Окрім того, зафіксовано реконструкцію укриттів для літаків та інтенсивні будівельні роботи на авіабазі, яка раніше фактично не використовувалась.

На думку фахівців альянсу, ці процеси відрізняються від динаміки концентрації сил, яку спостерігали на українському напрямку перед повномасштабним вторгненням у 2022 році.

Попри це, з боку Росії наразі не помічено значної присутності військ на фінському напрямку, а офіційні особи з Гельсінкі не вбачають в цьому безпосередньої загрози.

Фінляндія, яка стала членом НАТО два роки тому, нині має найдовший сухопутний кордон із Росією — понад 1 300 кілометрів. У Москві це сприймають як суттєвий стратегічний виклик.

На фоні цих змін у регіоні проходять арктичні навчання за участі американських і фінських сил. Під час маневрів, які відбуваються у суворих кліматичних умовах, основним противником у сценаріях розглядається Росія.

Бригадний генерал Пекка Турунен, керівник фінської військової розвідки, зазначив, що у разі зниження інтенсивності війни в Україні Росія, ймовірно, перекине значну частину своїх сил до фінського кордону.

За його словами, фінська сторона очікує збільшення російської присутності у три рази протягом найближчих п’яти років.

Водночас експерт Фонду Карнегі у Вашингтоні Майкл Кофман підкреслює, що Росія проводить масштабну реструктуризацію своїх військових округів, і в майбутньому головним пріоритетом можуть стати саме кордони з НАТО.

Кремль, на думку Інституту вивчення війни (ISW), продовжує демонструвати міць перед можливими переговорами між президентом США Дональдом Трампом і Володимиром Путіним.

Тим часом Естонія, що також межує з Росією, проводить масштабні навчання Hedgehog 25 за участі 16 тисяч військовослужбовців з 10 країн НАТО.

Країна також активно будує укріплення на східному кордоні — понад 600 бункерів та нову військову базу.

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