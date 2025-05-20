Страны — члены ВОЗ поддержали новое соглашение о реагировании на пандемии — Ляшко
78-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения завершилась знаковым решением: страны — члены ВОЗ единодушно поддержали принятие пандемического соглашения — нового международного документа, призванного усилить готовность к будущим пандемиям.
Ключевые положения документа
- усиление систем раннего предупреждения и реагирования на вспышки инфекций;
- обеспечение справедливого доступа к вакцинам, лекарствам и медицинским технологиям;
- открытый обмен данными о патогенах;
- поддержка для стран с более уязвимой системой здравоохранения — финансовая и техническая.
— Следующая пандемия — это вопрос не “будет ли”, а “когда”. И мир должен быть к этому готов, — подчеркнул министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
По его словам, украинские медики доказали свою способность бороться с Covid-19 при любых чрезвычайных ситуациях: от массовой вакцинации во время пандемии коронавируса до непрерывной работы медицинской системы после полномасштабного вторжения.
Украина и в дальнейшем будет выступать за справедливые международные механизмы распределения ресурсов, которые защищают жизнь людей в каждой стране независимо от уровня дохода.
Источник и фото: Виктор Ляшко