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Марина Мелехова, редактор раздела Медицина

Страны — члены ВОЗ поддержали новое соглашение о реагировании на пандемии — Ляшко

Ляшко МОЗ ВООЗ пандемія

78-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения завершилась знаковым решением: страны — члены ВОЗ единодушно поддержали принятие пандемического соглашения — нового международного документа, призванного усилить готовность к будущим пандемиям.

Ключевые положения документа

  • усиление систем раннего предупреждения и реагирования на вспышки инфекций;
  • обеспечение справедливого доступа к вакцинам, лекарствам и медицинским технологиям;
  • открытый обмен данными о патогенах;
  • поддержка для стран с более уязвимой системой здравоохранения — финансовая и техническая.

— Следующая пандемия — это вопрос не “будет ли”, а “когда”. И мир должен быть к этому готов, — подчеркнул министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По его словам, украинские медики доказали свою способность бороться с Covid-19 при любых чрезвычайных ситуациях: от массовой вакцинации во время пандемии коронавируса до непрерывной работы медицинской системы после полномасштабного вторжения.

Украина и в дальнейшем будет выступать за справедливые международные механизмы распределения ресурсов, которые защищают жизнь людей в каждой стране независимо от уровня дохода.

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Источник и фото: Виктор Ляшко

Віктор Ляшко, ВООЗ, Коронавирус Covid-19, МОЗ Украины, пандемія
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