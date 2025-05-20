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Марина Мелехова, редактор розділу Медицина

Країни — члени ВООЗ підтримали нову угоду про реагування на пандемії — Ляшко

Ляшко МОЗ ВООЗ пандемія

78-ма сесія Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я завершилася знаковим рішенням: країни — члени ВООЗ одностайно підтримали ухвалення пандемічної угоди — нового міжнародного документа, покликаного посилити готовність до майбутніх пандемій.

 Ключові положення документа

  • посилення систем раннього запобігання та реагування на спалахи інфекцій;
  • забезпечення справедливого доступу до вакцин, ліків і медичних технологій;
  • відкритий обмін даними про патогени;
  • підтримка для країн із вразливішою системою охорони здоров’я — фінансова та технічна.

 — Наступна пандемія — це питання не “чи”, а “коли”. І світ має бути до цього готовим, — наголосив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

За його словами, українські медики довели свою спроможність боротися з Covid-19 за будь-яких надзвичайних ситуацій: від масової вакцинації під час пандемії коронавірусу до безперервної роботи медичної системи після повномасштабного вторгнення.

Україна й надалі виступатиме за справедливі міжнародні механізми розподілу ресурсів, які захищають життя людей у кожній країні незалежно від рівня доходу.

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Джерело і фото: Віктор Ляшко

Віктор Ляшко, ВООЗ, Коронавірус Covid-19, МОЗ України, пандемія
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