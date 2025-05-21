РФ из-за интересов в Арктике отказывается подписывать соглашение об открытом море

Россия из-за возможных экономических интересов в Арктике, в частности, по разработке ресурсов в регионе, отказывается подписывать соглашение об открытом море.

Такое мнение высказал директор Greenpeace Украина Наталья Гозак.

— Из того, что мы знаем, в Арктике, которая как раз сейчас все больше открывается из ледникового покрова, освобождаются акватории, и участки открытого моря, которые также есть в Арктике, они, очевидно, станут доступными. И вот сейчас интересы арктических стран сосредоточены, и все внимательно следят, что же будет дальше, — сказала она.

В то же время Гозак выразила мнение, что ратификация соглашения Украиной позволит участвовать в принятии решений и противодействовать экспансии РФ в Арктике.

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— Мы убеждены, что соглашение об открытом море поможет, по крайней мере, Украине участвовать в принятии решений. Будет ли это возможным противодействовать этим интересам? Мы надеемся участвовать в этих процессах и принятии решений. То есть, возможно, если Украина не присоединится, это как раз и станет большой проблемой по экспансии России в Арктике, — отметила она.

В то же время эколог и кампейнер Greenpeace Украина Сергей Хара озвучил экологические угрозы, связанные с поведением России в открытом море.

— Если она (Россия, — Ред.) стремится не допустить это соглашение, чтобы вступило в действие, может дальше использовать открытое море как место для “делай, что хочешь, добывай, что хочешь, сбрасывай, что хочешь”, какой-то мусор. А мы знаем, к сожалению, что Мировой океан уже существенно загрязнен — и пластиком, и различными плавающими химическими веществами.

Поэтому, если соглашение вступит в силу и мы будем, в отличие от России, иметь там, на той платформе, голос, то это еще один способ бороться против российских действий — против окружающей среды, против планеты и против человечества, — сказал он.

Конвенция по морскому праву

В 1982 году ООН подписала конвенцию по морскому праву. Два имплементационных соглашения к ней “об имплементации Части ХІ Конвенции (1999)” и “о выполнении положений, касающихся сохранения трансграничных рыбных средств и мигрирующих видов” (2002) Украина уже поддержала.

В 2023 году в ООН приняла соглашение по морскому биоразнообразию в районах за пределами национальной юрисдикции (соглашение об открытом море) с целью сохранения и устойчивого использования морского биологического разнообразия.

Народный депутат Украины, член комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования Юлия Овчинникова отметила, что подписание Украиной соглашения об открытом море станет свидетельством преданности курсу евроинтеграции.

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