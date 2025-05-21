Трамп о новых санкциях против Кремля: Увидим, как поведет себя Россия

Президент США Дональд Трамп не планирует вводить новые санкции против Российской Федерации, заявив, что решение будет зависеть от дальнейшего поведения Москвы.

Трамп не спешит с санкциями против РФ

Об этом он сказал в Овальном кабинете во время презентации планов по системе противоракетной обороны под названием Золотой купол.

Комментарий прозвучал в ответ на вопросы журналистов относительно слов президента Украины Владимира Зеленского, призвавшего к ужесточению санкций после их телефонного разговора накануне.

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Трамп подчеркнул, что решение по ограничениям в отношении России остается исключительно за ним.

– Это будет моим решением – и это не будет ничье решение больше. Увидим, как поведет себя Россия. Увидим, что произойдет, – заявил американский президент.

Он также охарактеризовал нынешний период войны России против Украины как важнейший и напомнил, что провел длительный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

– Знаете, сейчас у нас достаточно критическое время. Вчера у меня был разговор в течение двух с половиной часов с президентом Путиным… Я также разговаривал со всеми европейскими – со многими из них – лидерами, но они представляли всю Европу. И я думаю, что вчера у нас состоялся очень хороший разговор, – отметил Трамп.

Разговор Трампа с Путиным

Напомним, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как рассказал сам Трамп, разговор “прошел очень хорошо”.

Стороны договорились о немедленном начале переговоров между Россией и Украиной о прекращении огня и завершении войны.

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