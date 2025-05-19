Трамп після дзвінка Путіну: Україна та РФ почнуть переговори про припинення вогню

Президент США Дональд Трамп повідомив про завершення двогодинної телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це Трамп повідомив у мережі Truth Social.

Двогодинна розмова Путіна і Трампа: що відомо

За словами президента США, розмова пройшла дуже добре. Сторони домовилися про негайний початок переговорів між Росією та Україною щодо припинення вогню та про завершення війни.

Зараз дивляться

– Росія і Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню і, що більш важливо, про завершення війни. Умови будуть узгоджені між двома сторонами, як це й має бути, адже лише вони знають деталі переговорів, які невідомі нікому іншому, – написав Трамп.

Він підкреслив, що тон розмови був чудовий.

– Якби це було не так, я б сказав про це зараз, а не пізніше, – зазначив президент США.

Торгова співпраця США та РФ

Дональд Трамп заявив, що Росія хоче розвивати масштабну торгівлю зі Сполученими Штатами після завершення цієї “катастрофічної різанини”. Він з цим погоджується.

– Існує величезна можливість для Росії створити безліч робочих місць і багатства. Її потенціал – необмежений, – зазначив американський президент.

За його словами, Україна також може стати великим бенефіціаром у сфері торгівлі в процесі відбудови країни.

Президент Трамп додав, що переговори між Росією та Україною почнуться негайно. Він вже поінформував про це президента України Володимира Зеленського, президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, президента Франції Еммануеля Макрона, прем’єрку Італії Джорджу Мелоні, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та президента Фінляндії Александера Стабба під час телефонної розмови, яка відбулася одразу після дзвінка Путіну.

Також Трамп зазначив, що Ватикан у особі Папи Римського висловив зацікавленість у проведенні цих переговорів.

– Нехай процес розпочнеться, – підсумував президент США.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.