Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий подписывается под требованиями Кремля своими заявлениями о готовности не поддерживать членство Украины в НАТО.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в социальной сети Х.

Туск о заявлениях Навроцкого по Украине

Туск напомнил, что одним из первых и важнейших требований российского диктатора Владимира Путина было то, чтобы Украине запретили вступать в НАТО.

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— Навроцкий охотно подписался под этим требованием. Следующим будет капитуляция и разделение Украины. Он тоже подпишется. Это смертельно опасно для Польши, — убежден премьер-министр.

По итогам первого тура выборов лидерами стали мэр Варшавы Рафал Тшасковский от партии власти с 31,36% и директор Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий с поддержкой в 29,54%.

Как сообщили СМИ, Навроцкий готов на антиукраинские обещания, которых требует один из кандидатов в президенты Польши Славомир Менцен в обмен на его поддержку перед вторым туром.

В документе, согласно которому Менцен предлагает кандидатам дать обязательства, речь идет об отказе отправлять польские войска в Украину.

Кроме этого, там упоминается отказ от подписания закона о ратификации присоединения Украины к НАТО в будущем.

В то же время Тшасковский недавно выступал за членство Украины в НАТО и Европейском Союзе. Однако потом он заявил, что Украина якобы должна быть буферной зоной.

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