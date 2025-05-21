Туск раскритиковал Навроцкого, который не хочет поддержать вступление Украины в НАТО
Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий подписывается под требованиями Кремля своими заявлениями о готовности не поддерживать членство Украины в НАТО.
Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в социальной сети Х.
Туск о заявлениях Навроцкого по Украине
Туск напомнил, что одним из первых и важнейших требований российского диктатора Владимира Путина было то, чтобы Украине запретили вступать в НАТО.
— Навроцкий охотно подписался под этим требованием. Следующим будет капитуляция и разделение Украины. Он тоже подпишется. Это смертельно опасно для Польши, — убежден премьер-министр.
По итогам первого тура выборов лидерами стали мэр Варшавы Рафал Тшасковский от партии власти с 31,36% и директор Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий с поддержкой в 29,54%.
Как сообщили СМИ, Навроцкий готов на антиукраинские обещания, которых требует один из кандидатов в президенты Польши Славомир Менцен в обмен на его поддержку перед вторым туром.
В документе, согласно которому Менцен предлагает кандидатам дать обязательства, речь идет об отказе отправлять польские войска в Украину.
Кроме этого, там упоминается отказ от подписания закона о ратификации присоединения Украины к НАТО в будущем.
В то же время Тшасковский недавно выступал за членство Украины в НАТО и Европейском Союзе. Однако потом он заявил, что Украина якобы должна быть буферной зоной.