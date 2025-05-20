Польша не будет направлять войска в Украину — будет укреплять собственную границу — Туск
Польские власти не намерены направлять свои вооруженные силы в Украину. Польша сосредоточится на охране собственных границ.
Об этом сказал премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает TVP Info.
Польша не будет направлять военных в Украину
Глава польского правительства в очередной раз подтвердил неизменную позицию Варшавы по этому вопросу.
— Мы не будем посылать польские войска в Украину, — подчеркнул Туск.
По словам премьера, Польша сосредоточивает усилия на укреплении безопасности собственных границ, в частности с Беларусью и Российской Федерацией, а также на обеспечении функционирования центра передачи вооружения и помощи Украине.
О привлечении европейского контингента для мониторинга перемирия в Украине после подписания мирного соглашения ранее заявлял Вашингтон.
Напомним, Польша, которая является частью коалиции решительных, неоднократно заявляла об отсутствии намерений вводить свои войска в Украину.
Дональд Туск отмечал, что главный приоритет Варшавы — охрана восточного фланга НАТО и собственной границы с РФ и Беларусью.
Эта же позиция подтверждена 13 мая, когда Министерство обороны Польши отклонило предложение США об участии польских военных в так называемой миротворческой миссии на территории Украины.
В Минобороны подчеркнули, что Польша и в дальнейшем будет играть важную роль в логистике и доставке помощи украинской стороне.
В конце марта глава МИД Польши Радослав Сикорский выразил мнение, что лучшей гарантией безопасности для Украины являются сильные собственные Вооруженные силы.