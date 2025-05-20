Польша не будет направлять войска в Украину — будет укреплять собственную границу — Туск

Польские власти не намерены направлять свои вооруженные силы в Украину. Польша сосредоточится на охране собственных границ.

Об этом сказал премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает TVP Info.

Польша не будет направлять военных в Украину

Глава польского правительства в очередной раз подтвердил неизменную позицию Варшавы по этому вопросу.

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— Мы не будем посылать польские войска в Украину, — подчеркнул Туск.

По словам премьера, Польша сосредоточивает усилия на укреплении безопасности собственных границ, в частности с Беларусью и Российской Федерацией, а также на обеспечении функционирования центра передачи вооружения и помощи Украине.

О привлечении европейского контингента для мониторинга перемирия в Украине после подписания мирного соглашения ранее заявлял Вашингтон.

Напомним, Польша, которая является частью коалиции решительных, неоднократно заявляла об отсутствии намерений вводить свои войска в Украину.

Дональд Туск отмечал, что главный приоритет Варшавы — охрана восточного фланга НАТО и собственной границы с РФ и Беларусью.

Эта же позиция подтверждена 13 мая, когда Министерство обороны Польши отклонило предложение США об участии польских военных в так называемой миротворческой миссии на территории Украины.

В Минобороны подчеркнули, что Польша и в дальнейшем будет играть важную роль в логистике и доставке помощи украинской стороне.

В конце марта глава МИД Польши Радослав Сикорский выразил мнение, что лучшей гарантией безопасности для Украины являются сильные собственные Вооруженные силы.

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