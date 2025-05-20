Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Пережила Голодомор, Вторую мировую и советчину — умерла языковед Мария Плющ
Буданов рассказал, чем обернется для РФ отказ Путина от встречи с Зеленским
Кто покинул МастерШеф 15 в 12-м выпуске после прыжка в прошлое
При отражении вражеской атаки с F-16 была потеряна связь: пилот катапультировался
Срочно
Взрывы в Луцке: к городу один за другим летели БпЛА
Ирина Гамалий, редактор сайта

Польша не будет направлять войска в Украину — будет укреплять собственную границу — Туск

Дональд Туск
Фото: Depositphotos

Польские власти не намерены направлять свои вооруженные силы в Украину. Польша сосредоточится на охране собственных границ.

Об этом сказал премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает TVP Info.

Польша не будет направлять военных в Украину

Глава польского правительства в очередной раз подтвердил неизменную позицию Варшавы по этому вопросу.

Сейчас смотрят

 — Мы не будем посылать польские войска в Украину, — подчеркнул Туск.

По словам премьера, Польша сосредоточивает усилия на укреплении безопасности собственных границ, в частности с Беларусью и Российской Федерацией, а также на обеспечении функционирования центра передачи вооружения и помощи Украине.

О привлечении европейского контингента для мониторинга перемирия в Украине после подписания мирного соглашения ранее заявлял Вашингтон.

Напомним, Польша, которая является частью коалиции решительных, неоднократно заявляла об отсутствии намерений вводить свои войска в Украину.

Дональд Туск отмечал, что главный приоритет Варшавы — охрана восточного фланга НАТО и собственной границы с РФ и Беларусью.

Эта же позиция подтверждена 13 мая, когда Министерство обороны Польши отклонило предложение США об участии польских военных в так называемой миротворческой миссии на территории Украины.

В Минобороны подчеркнули, что Польша и в дальнейшем будет играть важную роль в логистике и доставке помощи украинской стороне.

В конце марта глава МИД Польши Радослав Сикорский выразил мнение, что лучшей гарантией безопасности для Украины являются сильные собственные Вооруженные силы.

Читайте также
В Польше опровергли слова Келлога о размещении польских сил в Украине
Радослав Сікорський

Война в Украине, військові, Дональд Туск, Польша
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь