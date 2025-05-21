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За пропаганду войны: путинисту Киселеву объявили новое подозрение в Украине

підозра Дмитру Кисельову
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задокументировала новые преступления российского пропагандиста Дмитрия Киселева и заочно объявила ему дополнительное подозрение.

По данным следствия, Киселев активно поддерживает российскую вооруженную агрессию против Украины, оправдывает военные преступления армии РФ и призывает к захвату украинских территорий.

СБУ объявила новое подозрение пропагандисту Киселеву

Дмитрий Киселев входит в круг приближенных к Путину медиалиц и ведет программу Вести недели на кремлевском телеканале Россия 1.

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В СБУ отметили, что в своих эфирах он регулярно распространяет фейковую информацию о ситуации в Украине и ее внешних отношениях, пытается легитимизировать войну РФ, а также призывает к свержению конституционного строя в нашем государстве.

Это не первое расследование против Киселева. Еще в марте 2022 года СБУ заочно сообщила ему о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины. Новое подозрение объявлено после сбора дополнительных доказательств и проведения экспертиз.

Что инкриминируют Киселеву

Речь идет о нарушении сразу четырех статей Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 3 ст. 109 — призывы к насильственной смене власти с использованием медиа;
  • ч. 3 ст. 110 — посягательство на территориальную целостность Украины, что привело к тяжелым последствиям;
  • ст. 436 — пропаганда войны;
  • ч. 3 ст. 436-2 — оправдание вооруженной агрессии РФ и глорификация ее участников.

В СБУ напоминают, что Дмитрий Киселев скрывается в России, но украинские силовики совместно с Офисом генпрокурора продолжают работу над его привлечением к ответственности за преступления против Украины.

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Источник: СБУ
Дмитро Кисельов, Российская пропаганда, СБУ
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