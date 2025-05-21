За пропаганду війни: путіністу Кисельову оголосили нову підозру в Україні

Служба безпеки України задокументувала нові злочини російського пропагандиста Дмитра Кисельова та заочно оголосила йому додаткову підозру.

За даними слідства, Кисельов активно підтримує російську збройну агресію проти України, виправдовує воєнні злочини армії РФ та закликає до захоплення українських територій.

СБУ оголосила нову підозру пропагандисту Кисельову

Дмитро Кисельов входить до кола наближених до Путіна медіаосіб і веде програму Вісті тижня на кремлівському телеканалі Росія 1.

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В СБУ наголосили, у своїх ефірах він регулярно поширює фейкову інформацію про ситуацію в Україні та її зовнішні відносини, намагається легітимізувати війну РФ, а також закликає до повалення конституційного ладу в нашій державі.

Це не перше розслідування проти Кисельова. Ще у березні 2022 року СБУ заочно повідомила йому про підозру у посяганні на територіальну цілісність України. Нову підозру оголошено після збору додаткових доказів та проведення експертиз.

Що інкримінують Кисельову

Йдеться про порушення одразу чотирьох статей Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 109 – заклики до насильницької зміни влади із використанням медіа;

ч. 3 ст. 110 – посягання на територіальну цілісність України, що призвело до тяжких наслідків;

ст. 436 – пропаганда війни;

ч. 3 ст. 436-2 – виправдання збройної агресії РФ та глорифікація її учасників.

В СБУ нагадують, що Дмитро Кисельов переховується в Росії, але українські силовики спільно з Офісом генпрокурора продовжують роботу над його притягненням до відповідальності за злочини проти України.

Джерело : СБУ

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