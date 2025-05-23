Активы РФ будут заморожены до конца войны в Украине и возмещения убытков — G7

Суверенные активы России будут оставаться замороженными, пока она не остановит агрессию против Украины и не возместит нанесенный ущерб.

Об этом говорится в совместном коммюнике по итогам саммита министров финансов стран G7 в Канаде, в котором три пункта посвящены поддержке Украины.

Заявление G7 относительно поддержки Украины

— Мы подтверждаем, что согласно нашим правовым системам суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться замороженными, пока Россия не прекратит свою агрессию и не возместит ущерб, нанесенный Украине, — говорится в заявлении.

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Страны Большой семерки также в очередной раз осудили жестокую войну РФ против Украины, выразив непоколебимую поддержку в защите территориальной целостности, суверенитета и независимости на пути к справедливому и прочному миру.

Они приветствовали текущие усилия, направленные на достижение прекращения огня, и в случае, если оно не будет достигнуто, пообещали рассмотреть возможные варианты давления, в частности дальнейшее усиление санкций.

— Кроме того, мы соглашаемся работать вместе с Украиной над тем, чтобы ни одна страна или организация, или организации из тех стран, которые финансировали или поставляли российскую военную машину, не имели права на получение прибыли от восстановления Украины, — обещают в G7.

В то же время они продолжат координировать поддержку для содействия скорейшему восстановлению Украины, в частности на саммите в Риме 10-11 июля.

Накануне министры финансов стран G7 достигли согласия относительно дальнейшей поддержки Украины в условиях российской агрессии.

В Группу семи входят США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Япония и Евросоюз как отдельная сторона.

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