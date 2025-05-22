Страны G7 договорились продолжать поддержку Украины – глава Минфина ФРГ

Министры финансов стран Группы семи (G7) достигли договоренности по дальнейшей поддержке Украины в ее противостоянии вооруженной агрессии России.

Поддержка от G7

Об этом заявил министр финансов Германии Ларс Клингбайль во время продолжающегося в Канаде саммита G7, сообщает Bloomberg.

– Стало ясно, что в формате G7 поддержка будет оставаться неизменной и Украина может рассчитывать на сильную солидарность и существенную поддержку со стороны стран G7, – подчеркнул Клингбайль, впервые принимающий участие во встрече Группы семи.

Впрочем, по состоянию на вечер 21 мая, как уточняют СМИ, окончательное коммюнике, закрепляющее соответствующие обязательства, участники еще не согласовали.

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В G7 входят США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Япония, а также Европейский Союз как отдельная сторона.

– Мы интенсивно работаем над этим – есть еще несколько моментов, которые нам нужно решить, – отметил Клингбайль и добавил, что “осторожно оптимистично” оценивает шансы на достижение окончательного соглашения.

Немецкие телеканалы RTL и NTV также цитируют министра по поводу противоречивых сигналов из Вашингтона, касающихся поддержки Украины.

После разговора со своим американским коллегой Скоттом Бессентом Клингбайль заявил, что все еще надеется на присоединение к общей линии европейских партнеров президента США Дональда Трампа.

Напомним, администрация США якобы выступила против внесения в итоговое заявление Группы семи формулировок относительно дальнейшей поддержки Украины и описания войны, развязанной Россией, как противоправной.

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