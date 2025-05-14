Министра финансов Украины пригласили на встречу G7

Министр финансов Украины Сергей Марченко на следующей неделе отправится в канадский город Банф, что в провинции Альберта, где его коллеги из стран Группы семи проводят ежегодный саммит.

Об этом 14 мая сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на представителя канадского правительства и чиновника, имя которого не называется, поскольку он не был уполномочен обсуждать данную тему публично.

Глава Минфина Марченко поедет в Канаду на встречу G7

Отмечается, что сначала украинский министр Марченко встретится с министром финансов Канады Франсуа-Филиппом Шампанем в близлежащем Калгари, сообщил представитель канадского правительства.

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Затем Марченко и Шампань проведут совместную пресс-конференцию в Банфе во вторник.

Министр финансов США Скотт Бессент входит в число правительственных чиновников, которые примут участие во встрече, которая продлится со вторника по четверг.

Администрация Дональда Трампа одобрила первую продажу оружия Украине в начале этого месяца после подписания меморандума о намерениях получить доступ к украинским минеральным богатствам.

Премьер-министр Канады Марк Карни пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить саммит лидеров Большой семерки в Кананаскисе, Альберта, в июне.

Источник : Bloomberg

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