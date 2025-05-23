Активи РФ будуть заморожені до кінця війни в Україні та відшкодування збитків – G7

Суверенні активи Росії залишатимуться замороженими, поки вона не зупинить агресію проти України та не відшкодує завдані збитки.

Про це йдеться у спільному комюніке за підсумками саміту міністрів фінансів країн G7 в Канаді, в якому три пункти присвячені підтримці України.

Заява G7 щодо підтримки України

– Ми підтверджуємо, що згідно з нашими правовими системами суверенні активи Росії в наших юрисдикціях залишатимуться замороженими, доки Росія не припинить свою агресію і не відшкодує збитки, завдані Україні, – мовиться в заяві.

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Країни Великої сімки також вчергове засудили жорску війну РФ проти України, висловивши непохитну підтримку у захисті територіальної цілісності, суверенітету та незалежності на шляху до справедливого та міцного миру.

Вони вітали поточні зусилля, спрямовані на досягнення припинення вогню, і у разі, якщо його не буде досягнуто, пообіцяли розглянути можливі варіанти тиску, зокрема подальше посилення санкцій.

– Крім того, ми погоджуємося працювати разом з Україною над тим, щоб жодна країна чи організація, або організації з тих країн, які фінансували чи постачали російську військову машину, не мали права на отримання прибутку від відновлення України, – обіцяють в G7.

Водночас вони продовжать координувати підтримку для сприяння якнайшвидшому відновленню України, зокрема на саміті у Римі 10-11 липня.

Напередодні міністри фінансів країн G7 досягли згоди щодо подальшої підтримки України в умовах російської агресії.

До Групи семи входять США, Канада, Британія, Німеччина, Франція, Італія, Японія та Євросоюз як окрема сторона.

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