В Орловской области РФ упал вертолет Ми-8: экипаж погиб

В Орловской области России во время выполнения планового полета потерпел крушение вертолет Ми-8, экипаж погиб.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Московского военного округа.

В РФ разбился вертолет Ми-8

Сообщается, что российский вертолет потерпел крушение 21 мая около 14:00 возле поселка Нарышкино. По словам очевидцев, после падения вертолет загорелся и были слышны взрывы. Одной из причин падения вертолета называют отказ двигателя.

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Ми-8 летел в сторону Смоленской области на аэродром базирования в Вяземском районе. Предварительная причина катастрофы — техническая неисправность вертолета.

Напомним, что в марте 2025 года в Белгородской области РФ бойцы Сил специальных операций во взаимодействии с разведчиками ГУР Минобороны Украины, ракетными войсками и артиллерией уничтожили два вражеских вертолета Ка-52 и два Ми-8.

18 марта в Ленинградской области РФ упал военный вертолет Ми-28. Экипаж не выжил.

2 января 2025 года сообщалось, что оснащенные ракетами морские дроны Magura V5 в Черном море уничтожили два российских вертолета Ми-8 и еще один подбили.

Фото: Минобороны РФ

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