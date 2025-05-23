В Орловській області РФ впав вертоліт Мі-8: екіпаж загинув

В Орловській області Росії під час виконання планового польоту зазнав аварії гелікоптер Мі-8, екіпаж загинув.

Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на пресслужбу Московського військового округу.

У РФ розбився гелікоптер Мі-8

Повідомляється, що російський гелікоптер зазнав аварії 21 травня близько 14:00 біля селища Наришкіно. За словами очевидців, після падіння вертоліт загорівся та було чути вибухи. Однією з причин падіння гелікоптера називають відмову двигуна.

Зараз дивляться

Мі-8 летів у бік Смоленської області, на аеродром базування у Вяземському районі. Попередня причина катастрофи – технічна несправність вертольота.

Нагадаємо, що у березні 2025 року у Бєлгородській області РФ бійці Сил спеціальних операцій у взаємодії з розвідниками ГУР Міноборони України, ракетними військами та артилерією знищили два ворожих вертольоти Ка-52 та два Мі-8.

18 березня у Ленінградській області РФ впав військовий гелікоптер Мі-28. Екіпаж не вижив.

2 січня 2025 року повідомлялося, що оснащені ракетами морські дрони Magura V5 у Чорному морі знищили два російські гелікоптери Мі-8 та ще один підбили.

Фото: Міноборони РФ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.