Кандидаты в президенты Польши поспорили из-за Украины во время теледебатов

В пятницу, 23 мая, в Польше состоялись телевизионные дебаты между двумя кандидатами в президенты — Каролем Навроцким, которого поддерживает оппозиция, и Рафалом Тшасковским, кандидатом от власти. Особенно много внимания они уделили вопросам, связанным с Украиной.

Об этом пишет PAP.

Президентские дебаты в Польше: споры об Украине

Кароль Навроцкий заявил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы плохо относится к Польше.

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— Например, не соглашался на эксгумацию жертв волынского геноцида. Ведь мы можем говорить собственным голосом в Израиле, Украине, Германии или Франции, — подчеркнул Навроцкий.

Рафал Тшасковский ответил, что Навроцкий “ничего не понимает” в вопросах Украины. Он отметил, что Польша должна твердо стоять на защите своих интересов, в частности ограничивая импорт зерна из Украины, но при этом поддерживать страну, потому что это поможет сдержать агрессию России.

Он также обвинил Навроцкого в том, что он говорит так же, как российский диктатор Владимир Путин, особенно относительно вступления Украины в НАТО.

— Нет Украине в НАТО — именно это говорит Путин. Вы говорите, тот факт, что ЕС инвестирует в свой оборонный потенциал, является плохой идеей — это, безусловно, то, что нравится россиянам; поддержка американских тарифов на Европу — это, безусловно, то, чему россияне также рады, — сказал Тшасковский.

Навроцкий ответил, что говорит от имени польских людей, которые имеют свою повестку дня. По его словам, Зеленский плохо относится к Польше, и якобы миллионы поляков хотели бы так сказать, но не могут этого сделать без обвинений в распространении “путинской пропаганды”.

По мнению Навроцкого, как лицо, которое преследует РФ, он может выступать голосом тех, кто не согласен с тем, что Украина заполняет их рынок зерном и создает несправедливую конкуренцию.

К слову, по данным опроса Ipsos для Polsat News, менее чем за две недели до выборов Тшасковский и Навроцкий имеют равную поддержку от избирателей.

Фото: Скриншот

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