Кандидати в президенти Польщі посперечалися через Україну під час теледебатів

У п’ятницю, 23 травня, у Польщі відбулися телевізійні дебати між двома кандидатами в президенти – Каролем Навроцьким, якого підтримує опозиція, і Рафалом Тшасковським, кандидатом від влади. Особливо багато уваги вони приділили питанням, пов’язаним з Україною.

Про це пише PAP.

Президентські дебати в Польщі: суперечки про Україну

Кароль Навроцький заявив, що президент України Володимир Зеленський нібито погано ставиться до Польщі.

Зараз дивляться

– Наприклад, не погоджувався на ексгумацію жертв волинського геноциду. Адже ми можемо говорити власним голосом в Ізраїлі, Україні, Німеччині чи Франції, – наголосив Навроцький.

Рафал Тшасковський відповів, що Навроцький “нічого не розуміє” в питаннях України. Він наголосив, що Польща має твердо стояти на захисті своїх інтересів, зокрема обмежуючи імпорт зерна з України, але водночас підтримувати країну, бо це допоможе стримати агресію Росії.

Він також звинуватив Навроцького в тому, що він говорить так само, як російський диктатор Володимир Путін, особливо щодо вступу України до НАТО.

– Ні Україні в НАТО – саме це говорить Путін. Ви кажете, той факт, що ЄС інвестує у свій оборонний потенціал, є поганою ідеєю – це, безумовно, те, що подобається росіянам; підтримка американських тарифів на Європу – це, безумовно, те, чому росіяни також раді, – сказав Тшасковський.

Навроцький відповів, що говорить від імені польських людей, які мають свій порядок денний. За його словами, Зеленський погано ставиться до Польщі, тож нібито мільйони поляків хотіли б так сказати, але не можуть цього зробити без звинувачень у поширенні “путінської пропаганди”.

На думку Навроцького, як особа, яка переслідує РФ, він може виступати голосом тих, хто не згоден із тим, що Україна заповнює їхній ринок зерном і створює несправедливу конкуренцію.

До слова, за даними опитування Ipsos для Polsat News, менш ніж за два тижні до виборів Тшасковський і Навроцький мають рівну підтримку від виборців.

Фото: Скриншот

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.