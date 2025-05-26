Дроны, ПВО и разминирование: Швеция дает Украине более $502 млн помощи

Правительство Швеции объявило о предоставлении Украине 4,8 млрд шведских крон (более $502 млн) на усиление обороноспособности.

Информация об этом обнародована в пресс-релизе Министерства обороны Швеции.

Швеция предоставила Украине оборонную помощь: что известно

Как отмечается, 22 мая Вооруженные силы Швеции получили поручение от правительства оказать финансовую поддержку ряду международных фондов и проектов, направленных на укрепление украинских оборонных возможностей.

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Выделенные средства — часть 19 пакета помощи Украине, который правительство Швеции представило 31 марта, а парламент страны утвердил 29 апреля.

— Эти выплаты сделают украинские Вооруженные силы и оборонную промышленность сильнее в защите от России, — подчеркнул министр обороны Швеции Пол Йонсон.

Деньги будут предоставлены международным коалициям

В министерстве добавили, что Швеция поддерживает несколько международных коалиций, которые занимаются поставкой материально-технических средств для Украины. В частности:

Коалиция по разминированию получит более $10,4 млн на закупку оборудования для обнаружения мин, транспортных средств и защитного снаряжения;

Коалиция дронов — более $31,4 млн на закупку беспилотников различного типа;

Коалиция морских сил и средств — более $5,2 млн для подготовки украинских моряков в рамках операции Intercharge;

IT-коалиция — более $3,1 млн на обеспечение работы украинской системы ситуационной осведомленности Delta.

Закупки для оборонной промышленности

Шведское правительство приняло решение о дополнительном взносе в размере более 1 млрд крон (более $104 млн) в рамках так называемой датской модели — программы закупок для нужд оборонной промышленности Украины.

Еще 418 млн крон (более $43,7 млн) пойдут на закупку материалов для укрепления Сухопутных войск ВСУ, включая бронетехнику.

Также Швеция присоединяется к инициативам по закупке боеприпасов — в частности, выделено более $57,5 млн на чешскую инициативу и еще около $57 млн на эстонскую.

Отдельно Стокгольм выделит Украине более 1 млрд крон (еще более $104 млн) на закупку систем противовоздушной обороны и дронов дальнего радиуса действия.

Напомним, 31 марта Швеция объявила о рекордном пакете военной помощи для Украины — на $1,6 млрд.

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