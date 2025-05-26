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Ірина Гамалій, редакторка сайту
4 хв.

Дрони, ППО та розмінування: Швеція надає Україні понад $502 млн допомоги

Швеція, прапор Швеції
Фото: Pexels

Уряд Швеції оголосив про надання Україні 4,8 млрд шведських крон (понад $502 млн) на посилення обороноздатності.

Інформація про це оприлюднена у пресрелізі Міністерства оборони Швеції.

Швеція надала Україні оборонну допомогу: що відомо

Як зазначається, 22 травня Збройні сили Швеції отримали доручення від уряду надати фінансову підтримку низці міжнародних фондів і проєктів, що спрямовані на зміцнення українських оборонних можливостей.

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Виділені кошти є частиною 19 пакету допомоги Україні, який уряд Швеції презентував 31 березня, а парламент країни затвердив 29 квітня.

 – Ці виплати зроблять українські Збройні сили та оборонну промисловість сильнішими у захисті від Росії, – наголосив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Гроші будуть надані міжнародним коаліціям

У міністерстві додали, що Швеція підтримує декілька міжнародних коаліцій, які займаються постачанням матеріально-технічних засобів для України. Зокрема:

  • Коаліція з розмінування отримає понад $10,4 млн на закупівлю обладнання для виявлення мін, транспортних засобів та захисного спорядження;
  • Коаліція дронів – понад $31,4 млн на закупівлю безпілотників різного типу;
  • Коаліція морських сил і засобів – понад $5,2 млн для підготовки українських моряків у межах операції Intercharge;
  • ІТ-коаліція – понад $3,1 млн на забезпечення роботи української системи ситуаційної обізнаності Delta.

Закупівлі для оборонної промисловості

Шведський уряд ухвалив рішення про додатковий внесок у розмірі понад 1 млрд крон (більше $104 млн) у межах так званої данської моделі – програми закупівель для потреб оборонної промисловості України.

Ще 418 млн крон (понад $43,7 млн) підуть на закупівлю матеріалів для зміцнення Сухопутних військ ЗСУ, включно з бронетехнікою.

Також Швеція долучається до ініціатив із закупівлі боєприпасів – зокрема, виділено понад $57,5 млн на чеську ініціативу та ще близько $57 млн на естонську.

Окремо Стокгольм виділить Україні понад 1 млрд крон (ще понад $104 млн) на закупівлю систем протиповітряної оборони та дронів далекого радіуса дії.

Нагадаємо, 31 березня Швеція оголосила про рекордний пакет військової допомоги для України – на $1,6 млрд.

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парламент Швеції

Війна в Україні, військова допомога, Зброя для України, Швеція
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