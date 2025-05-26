Нидерланды отправили последние F-16 для Украины — Минобороны

Последние истребители F-16, которые Нидерланды пообещали передать Украине, покинули территорию страны. Самолеты взлетели с авиабазы Фолькель и отправились в Бельгию, где будут проходить финальную подготовку перед отправкой.

Об этом сообщило Министерство обороны Нидерландов.

Украина — лучшее место назначения для F-16

— Это ностальгический момент, ведь F-16 были настолько важными для наших воздушных сил в течение десятилетий. Но теперь, когда мы прощаемся после перехода на F-35, я не мог представить лучшего места назначения, чем Украина. Из-за ежедневных российских авиаударов F-16 имеют жизненно важное значение для Украины. Это позволяет им сдерживать российскую агрессию и для нас, — заявил министр обороны Рубен Брекельманс.

Как отметил министр, на обучение пилотов F-16 в мирное время уходят годы, украинские летчики и технический персонал смогли освоить этот материал в “рекордные сроки”.

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Он подчеркнул, что F-16 имеют значительно лучшие технические характеристики и более высокую вероятность выжить в бою по сравнению с советскими самолетами, которые ранее были на вооружении Украины.

Нидерланды будут поставлять запчасти и топливо

Нидерланды также будут продолжать обеспечивать поставки всего необходимого для эффективного использования F-16 — в частности, запасных частей, боеприпасов и топлива.

25 мая Брекельманс сообщил, что последний из обещанных F-16 будет направлен в Украину в понедельник.

— Это означает, что все 24 обещанных истребителя вскоре будут в Украине, — добавил он.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин не намерен прекращать военную агрессию против Украины.

По словам министра, именно поэтому необходимо продолжать давить на Россию и оказывать Украине всестороннюю поддержку.

— Мы также обучаем пилотов и техников и делимся нашими военными доктринами, чтобы Украина могла построить современные вооруженные силы, соответствующие силам стран-членов НАТО, — отметил Брекельманс.

Напомним, 22 февраля президент Владимир Зеленский сообщил об ожидании новых поставок F-16 в 2025 году после переговоров с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом.

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