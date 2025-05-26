Нідерланди відправили останні F-16 для України – Міноборони

Останні винищувачі F-16, які Нідерланди пообіцяли передати Україні, залишили територію країни. Літаки злетіли з авіабази Фолькель і вирушили до Бельгії, де проходитимуть фінальну підготовку перед відправкою.

Про це повідомило Міністерство оборони Нідерландів.

Україна – найкраще місце призначення для F-16

– Це ностальгічний момент, адже F-16 були настільки важливими для наших повітряних сил протягом десятиліть. Але тепер, коли ми прощаємося після переходу на F-35, я не міг уявити кращого місця призначення, ніж Україна. Через щоденні російські авіаудари F-16 мають життєво важливе значення для України. Це дозволяє їм стримувати російську агресію і для нас, – заявив міністр оборони Рубен Брекельманс.

Як зазначив міністр, на навчання пілотів F-16 у мирний час йдуть роки, українські льотчики та технічний персонал змогли освоїти цей матеріал у “рекордні терміни”.

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Він підкреслив, що F-16 мають значно кращі технічні характеристики та вищу ймовірність вижити у бою у порівнянні з радянськими літаками, які раніше були на озброєнні України.

Нідерланди постачатимуть запчастини та паливо

Нідерланди також продовжуватимуть забезпечувати постачання всього необхідного для ефективного використання F-16 – зокрема, запасних частин, боєприпасів і пального.

25 травня Брекельманс повідомив, що останній з обіцяних F-16 буде направлений в Україну у понеділок.

– Це означає, що всі 24 обіцяні винищувачі незабаром будуть в Україні, – сказав він.

Очільник оборонного відомства наголосив, що президент РФ Володимир Путін не має наміру припиняти військову агресію проти України.

За словами міністра, саме тому необхідно й надалі тиснути на Росію та надавати Україні всебічну підтримку.

Ми також навчаємо пілотів і техніків і ділимося нашими військовими доктринами, щоб Україна могла побудувати сучасні збройні сили, що відповідають силам країн-членів НАТО, – зазначив Брекельманс.

Нагадаємо, 22 лютого президент Володимир Зеленський повідомив про очікування нових постачань F-16 у 2025 році після перемовин із прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом.

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