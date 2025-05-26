Шахеды не управляются через Telegram и не передают видео через украинскую мобильную связь

Российские Шахеды не управляются в полете через Telegram и не посылают никуда видео трансляции через украинские сети мобильной связи.

Об этом заявил украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий, технический блогер Сергей Флеш, тем самым опровергнув информацию издания The Economist.

Он отметил, что Шахеды не имеют внутри искусственного интеллекта и по-прежнему летают на основе сигналов спутниковой навигации, так что РЭБ на них влияет.

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— Никакой записки из Алабуги от “друзей инженеров из РФ” никто никогда не находил, — добавил он.

Реакция ЦПД на Шахеды с ИИ

Со своей стороны руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко иронически заметил, что история о “записках в Шахедах” и управлении через телеграм-боты — это, конечно, нечто.

Также он добавил, что некоторые беспилотники с прошлого года имеют дистанционный контроль, на них устанавливали камеры и управляли на расстоянии. Он подчеркнул, что никакой сенсации здесь нет – их сбивают.

— Еще добавлю, что искусственного интеллекта в Шахедах пока нет. У россиян есть другой ударный дрон с ИИ, но это не Шахед, — отметил он.

Он добавил, что россияне в целом без Китая не имеют возможностей серьезного развития ИИ, который мог бы конкурировать с Западом.

Что писало The Economist о модернизации Шахедов

Россия продолжает модернизировать дроны, которые использует для атак по Украине. Теперь они больше не зависят от GPS с глушителями, управляются искусственным интеллектом и подключаются к украинским интернет-сетям и мобильному интернету, сообщило издание The Economist.

— Продолжая анализировать последнюю поставку Shahed, инженеры говорят, что одним из их самых больших беспокойств является то, как сейчас контролируются российские беспилотники. По их словам, новейшие модели не поддаются влиянию украинской радиоэлектронной борьбы, — говорится в материале.

Издание пишет, что недавно команда украинских инженеров, которая занимается анализом сбитых российских беспилотников, обнаружила записку внутри одного из них. В ней речь шла о новом алгоритме управления.

– В записке отмечается, что беспилотники контролируются с помощью ботов в социальной сети Telegram, которые посылают данные о полете и видео в реальном времени операторам-людям, – пишет The Economist.

Тактика России в использовании дронов

Как писало издание The Economist, сначала беспилотники летят низко во избежание обнаружения, затем резко поднимаются на 2 000–2 500 метров, приближаясь к городам, нарушая порог для малокалиберного оружия. Поэтому Украина обращается к вертолетам, истребителям F-16 и беспилотникам-перехватчикам, которые начали показывать хорошие результаты.

Отмечается, что средства противовоздушной обороны вокруг Киева все еще уничтожают около 95% запускаемых Россией беспилотников. Но те 5%, что прорываются, наносят серьезный вред.

Издание напоминает, что в прошлом году Кремль производил около 300 беспилотников Шахед в месяц; такое же количество сейчас выпускается менее чем за три дня. Есть предпосылки и данные, что Россия планирует увеличить производство беспилотников до 500 в день, а это значит, что массовые атаки в 1 000 дронов могут стать реальностью, отмечает The Economist.

Напомним, что РФ в ночь на 26 мая атаковала Украину девятью ракетами и рекордными 355 дронами.

Источник : Economist

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