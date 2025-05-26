РФ атаковала Украину девятью ракетами и рекордными 355 дронами

В ходе ночной атаки на Украину российские войска применили девять крылатых ракет и 355 беспилотников.

Ночная атака на Украину: что известно

За время атаки на Украину, продолжавшейся с 20:15 25 мая до 07:13 26 мая, армия РФ применила 364 средства воздушного нападения:

девять крылатых ракет воздушного базирования Х-101 (запущены с самолетов стратегической авиации Ту-95МС в Саратовской области РФ);

крылатых ракет воздушного базирования Х-101 (запущены с самолетов стратегической авиации Ту-95МС в Саратовской области РФ); 355 ударных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов (запущены из российских Брянска, Миллерово, Курска, Орла, Шаталово, Приморско-Ахтарска, а также из мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму).

Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины сбили все девять крылатых ракет Х-101 и обезвредили 288 БпЛА.

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К слову, 233 из 288 обезвреженных дронов были сбиты огневыми средствами поражения, еще 55 были локационно утрачены/приглушены средствами РЭБ.

Зафиксировано попадание в пяти локациях, а также падение сбитых ударных БпЛА в 10 локациях.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 188-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Фото: Силы обороны Юга Украины

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