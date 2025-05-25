Взрывы в Туле: сообщают о попадании дронов в завод

Взрывы в Туле прогремели около полуночи во время атаки ударных дронов. В окрестностях Тулы было слышно уже более десятка взрывов.

Местные жители в соцсетях сообщают о попадании на территорию завода.

Взрывы в Туле: что известно

Местные сообщают, что часть Привокзального района Тулы осталась без света и вроде бы причины неизвестны. Также много машин скорой помощи промчалось в направлении Зеленстроя.

Сейчас смотрят

Также взрывы и звуки пролета БпЛА слышат жители городов Алексин и Новомосковск.

Атака дронов на РФ

В Татарстане также слышны взрывы и работу российской противовоздушной обороны, вероятно, из-за атаки дронов. Ранее Росавиация временно закрыла аэропорт в Нижнекамске.

23 апреля стало известно о взрывах в специальной экономической зоне Алабуга (город Елабуга) в Татарстане, где россияне изготавливают Шахеды/Герани и дроны-имитаторы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 188-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.