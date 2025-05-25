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2 мин.

Взрывы в Туле: сообщают о попадании дронов в завод

Вибух
Фото: Getty Images

Взрывы в Туле прогремели около полуночи во время атаки ударных дронов. В окрестностях Тулы было слышно уже более десятка взрывов.

Местные жители в соцсетях сообщают о попадании на территорию завода.

Взрывы в Туле: что известно

Местные сообщают, что часть Привокзального района Тулы осталась без света и вроде бы причины неизвестны. Также много машин скорой помощи промчалось в направлении Зеленстроя.

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Также взрывы и звуки пролета БпЛА слышат жители городов Алексин и Новомосковск.

Атака дронов на РФ

В Татарстане также слышны взрывы и работу российской противовоздушной обороны, вероятно, из-за атаки дронов. Ранее Росавиация временно закрыла аэропорт в Нижнекамске.

23 апреля стало известно о взрывах в специальной экономической зоне Алабуга (город Елабуга) в Татарстане, где россияне изготавливают Шахеды/Герани и дроны-имитаторы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 188-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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атака дронами, Война в Украине, Взрыв, Росія
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