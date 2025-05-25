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Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Вибухи в Тулі: повідомляють про влучання дронів у завод

Вибух
Фото: Getty Images

Вибухи в Тулі пролунали близько опівночі під час атаки ударних дронів. На околицях Тули було чути вже понад десяток вибухів.

Місцеві жителі у соцмережах повідомляють про влучання на територію заводу.

Вибухи у Тулі: що відомо

Місцеві повідомляють, що частина Привокзального району Тули залишилася без світла і начебто причини невідомі. Також багато машин швидкої допомоги промчало у напрямку Зеленстроя.

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Також вибухи і звуки прольоту БпЛА чують жителі міст Олексин і Новомосковськ.

Атака дронів на РФ

У Татарстані також чути вибухи та роботу російської протиповітряної оборони, ймовірно, через атаку дронів. Раніше Росавіація тимчасово закрила аеропорт у Нижньокамську.

23 квітня стало відомо про вибухи у спеціальній економічній зоні Алабуга (місто Єлабуга) в Татарстані, де росіяни виготовляють Шахеди/Герані та дрони-імітатори.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 188-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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