Трамп: Если бы не я, с Россией уже произошло бы много действительно плохих вещей

Президент Соединенных Штатов Дональда Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин “играет с огнем” и не понимает, что если бы не он, то с Россией уже произошло бы много плохих вещей.

Об этом он заявил на своей платформе Truth Social.

Трамп пригрозил Путину

— Что Владимир Путин не понимает, так это то, что если бы не я, с Россией уже произошло бы много действительно плохих вещей, и я имею в виду действительно плохих. Он играет с огнем! — написал президент США.

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Накануне Трамп высказался относительно действий Путина, заявив, что он “стал абсолютно сумасшедшим”.

В своей публикации глава Белого дома отметил, что раньше имел «очень хорошие отношения» с Путиным, но сейчас, по его мнению, тот изменился.

Позже в тот же день президент США пообщался с журналистами в Нью-Джерси. Он сказал, что готов рассмотреть введение тарифов против России, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров.

Это была реакция Трампа на массированный ракетный обстрел Украины в ночь на 25 мая, когда россияне применили 69 ракет, 298 ударных беспилотников Shahed и дронов-имитаторов различных типов.

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