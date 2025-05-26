Стал абсолютно сумасшедшим: Трамп раскритиковал Путина и предупредил о крахе РФ

Президент США Дональд Трамп высказался относительно действий российского диктатора Владимира Путина, заявив, что он “стал абсолютно сумасшедшим”.

Об этом глава Белого дома написал в собственной соцсети Truth Social.

Трамп заявил, что Путин сошел с ума

В своей публикации президент США отметил, что раньше имел “очень хорошие отношения” с Путиным, но сейчас, по его мнению, тот изменился.

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— У меня всегда были очень хорошие отношения с Владимиром Путиным из России, но с ним что-то произошло. Он стал абсолютно сумасшедшим! Он без надобности убивает множество людей, и я говорю не только о солдатах. Ракеты и беспилотники запускают по городам в Украине без всякой причины. Я всегда говорил, что он хочет получить ВСЮ Украину, а не только ее часть, и, возможно, это окажется правдой, но если он это сделает, это приведет к краху России, — написал Трамп.

Впрочем, американский лидер, также раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского. По его мнению, заявления Зеленского “создают проблемы” и не помогают стране.

— Точно так же и президент Зеленский не приносит пользы своей стране, говоря так, как он говорит. Все, что выходит из его уст, создает проблемы, мне это не нравится, и лучше бы это прекратить, — подчеркнул президент США.

Отметим, что Зеленский комментируя очередную ночную атаку РФ, заявил, что молчание США и мира только поощряет Путина продолжать убивать украинцев.

Позже в тот же день Трамп пообщался с журналистами в Нью-Джерси. Он сказал, что готов рассмотреть введение тарифов против России, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров.

— Я не знаю, что, черт возьми, произошло с Путиным. Я знаю его давно. Мы всегда ладили. Но он запускает ракеты в города и убивает людей, и мне это не нравится. Мне не нравится то, что делает Путин. Он убивает людей. И с этим парнем что-то произошло, и мне это не нравится, — сказал глава Белого дома.

Напомним, в ночь на 25 мая россияне применили 69 ракет, 298 ударных беспилотников Shahed и дронов-имитаторов различных типов.

Под вражескую атаку попали Киев и область, Житомирщина, Хмельницкая, Николаевская, Тернопольская, Днепровская, Черниговская, Сумская, Одесская, Полтавская, Харьковская и Черкасская области.

Оккупанты также совершили массированный обстрел в ночь на 26 мая. Взрывы прогремели в разных областях, в частности враг запустил дроны в сторону Киева и Харькова.

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