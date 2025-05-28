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Анастасия Кожушко, редактор ленты
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Через две недели станет понятно, искренне ли Путин стремится к миру — Трамп

рейтинг Трампа
Фото: Depositphotos

Президент США Дональд Трамп заявил, что только через неделю-полторы-две сможет окончательно ответить, искренний ли Владимир Путин в своих намерениях по прекращению войны против Украины.

Заявление Трампа по отношению к Путину

Отвечая на вопрос журналистов, считает ли он критику Путина проявлением эмоций или тактикой со стороны Кремля, Трамп ответил:

– Я не могу вам сказать, но я вам сообщу примерно через две недели. Мы узнаем довольно скоро. Мы узнаем, играет ли он (Путин) с нами. Если да, наш ответ будет немного другим. Но нам нужна неделя-полторы-две.

Трамп не скрывает своего возмущения последними российскими ударами по Украине.

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– Пока документ не подписан, я не могу вам сказать… Я очень разочарован тем, что произошло в течение нескольких ночей, когда люди были убиты во время, так сказать, переговоров, – заявил он.

В своем сообщении 27 мая в Truth Social Трамп назвал действия Путина опасными.

– Владимир Путин не осознает, что если бы не я, с Россией уже случилось бы много действительно плохих вещей, и я имею в виду очень плохих. Он играет с огнем! – сказал Трамп.

В этот же день издание Агентство сообщило о заметном понижении интенсивности российских атак по Украине.

Это произошло после слов Трампа о возможности новых санкций и его оценке действий Путина как выходящих за пределы рационального.

– Я не знаю, что с ним не так. Что, черт возьми, с ним случилось? Он убивает многих людей. И меня это совсем не радует, – добавил американский президент.

Напомним, всего за несколько суток, с 24 по 27 мая, РФ атаковала Украину сотнями дронов и десятками ракет.

В частности, ночь на 27 мая стала одной из наименее интенсивных — Россия применила 60 ударных БпЛА Shahed и беспилотники-имитации. Последний раз такой объем фиксировался 13 мая, накануне переговоров в Стамбуле.

Трамп также написал в своей социальной сети, что глава кремлевского режима сошел с ума, выразив готовность к ужесточению санкций в случае эскалации.

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Война в Украине, Владимир Путин, Дональд Трамп
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