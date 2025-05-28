Атаки РФ дронами против мирных украинцев — преступления против человечности — отчет ООН

Российские военные совершили преступления против человечности и военные преступления во время атак дронами на гражданское население в Херсонской области Украины. Об этом говорится в отчете, обнародованном экспертами ООН.

Армия РФ терроризирует мирных украинцев

Независимая международная комиссия по расследованию нарушений в Украине, созданная Советом по правам человека ООН, заявила, что вооруженные силы России “систематически” наносят удары по мирным жителям.

— Вооруженные силы России совершают преступления против человечности в виде убийств и военные преступления в виде нападений на гражданское население — путем длительных атак дронами, направленных на мирных жителей правого берега Днепра в Херсонской области, — говорится в отчете.

Эти действия совершаются с основной целью — посеять террор среди гражданского населения. Это — нарушение международного гуманитарного права.

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В отчете отмечается, что атаки продолжаются по состоянию на дату публикации этого отчета.

Операторы дронов атакуют машины скорой помощи

Расследование установило, что с июля прошлого года российские операторы боевых дронов с левого берега Днепра систематически наносили удары по гражданским и целенаправленно атаковали машины скорой помощи.

Комиссия задокументировала атаки дронов на мирных жителей в городе Херсон и еще 16 населенных пунктах, используя геолокацию видеозаписей атак и анализ открытых источников.

Согласно официальным источникам, почти 150 гражданских лиц были убиты и сотни — ранены. Среди жертв — мужчины, женщины и дети.

Несколько российских Telegram-каналов, связанных с военными подразделениями, которые осуществляли атаки (некоторые из которых имеют тысячи подписчиков), распространили сотни видео с атаками дронов.

Эти записи “не оставляют сомнений в намерениях целенаправленных атак на гражданских”. В отчете отмечается, что атаки являются военными преступлениями — умышленными нападениями на мирное население.

Повторение таких атак в течение более 10 месяцев, направленных на многочисленные гражданские объекты на большой территории, “демонстрирует, что они носят массовый и систематический характер и были спланированы”.

Было установлено, что удары дронами были частью спланированной политики, а не случайными действиями, и поэтому убийства гражданских лиц являются преступлениями против человечности.

Комиссия также пришла к выводу, что публикация видео, на которых зафиксированы убийства и ранения мирных жителей, “является военным преступлением — надругательством над человеческим достоинством”.

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