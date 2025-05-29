Из-за нехватки российских войск РФ и Беларусь сократили масштабы учений Запад — ISW

Россия и Беларусь сократили масштаб совместных военных учений Запад-2025, которые должны были пройти в сентябре 2025 года.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) в своем отчете .

Отмечается, что также основной маневр был перенесен подальше от западных границ Беларуси.

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Эксперты считают, что вероятно такой шаг сделан для того, чтобы “отвлечь внимание от ограниченного военного потенциала России за пределами украинского театра военных действий”.

Аналитики отмечают, что министр обороны Беларуси генерал-лейтенанта Виктор Хренин отметил, что такое решение было принято, чтобы показать готовность его страны к деэскалации, диалогу и миру.

— Белорусские власти не смогли бы самостоятельно принять это решение без России. Россия и Беларусь пытаются позиционировать себя как безопасные, разумные и склонные к сотрудничеству для Запада. Белорусские чиновники ранее утверждали, что в учениях Запад-2025 примут участие не менее 13 тыс. военнослужащих, и России и Беларуси, вероятно, пришлось сократить совместные учения, поскольку большинство их сил воюют в Украине, — отмечается в отчете ISW.

В отчете аналитиков говорится, что “ISW наблюдала за подразделениями 1-й гвардейской танковой армии России (Московский военный округ, МВО), 20-й общевойсковой армии (МВО) и 6-й общевойсковой армии (Ленинградский военный округ, ЛВО), а также примерно 4000 военнослужащих воздушно-десантных сил (ВДС), в частности из 7-й, 76-й, 98-й и 106-й дивизий ВДС, которые участвовали в совместных учениях Запад-2021.

Там отмечают, что “значительные элементы этих формирований сейчас воюют в войне в Украине. Российские чиновники неожиданно отменили учения Запад-2023, вероятно, из-за потребностей России в вооружении и людских ресурсах для войны в Украине”.

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