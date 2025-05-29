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Через нестачу російських військ РФ і Білорусь скоротили масштаби навчань Захід – ISW

Танки беруть участь у спільних російсько-білоруських військових навчаннях «Захід-2017» на полігоні поблизу міста Борисов 20 вересня 2017 року
Фото: Getty Images

Росія та Білорусь скоротили масштаб спільних військових навчань Захід-2025, що мали б пройти у вересні 2025 року.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті .

Зазначається, що також основний маневр було перенесено подалі від західних кордонів Білорусі.

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Експерти вважають, що ймовірно такий крок зроблений для того, аби “відволікти увагу від обмеженого військового потенціалу Росії за межами українського театру військових дій”.

Аналітики зауважують, що міністр оборони Білорусі генерал-лейтенант Віктор Хренін повідомив, що таке рішення було ухвалено, аби показати готовність Білорусі до деескалації, діалогу та миру.

– Білоруська влада не змогла б самостійно прийняти це рішення без Росії. Росія та Білорусь намагаються позиціонувати себе як безпечні, розсудливі та схильні до співпраці для Заходу. Білоруські чиновники раніше стверджували, що у навчаннях “Захід-2025” візьмуть участь щонайменше 13 000 військовослужбовців, і Росії та Білорусі, ймовірно, довелося скоротити спільні навчання, оскільки більшість їхніх сил воюють в Україні, – зазначено у звіті ISW.

У звіті аналітиків йдеться, що “ISW спостерігала за підрозділами 1-ї гвардійської танкової армії Росії (Московський військовий округ, МВО), 20-ї загальновійськової армії (МВО) та 6-ї загальновійськової армії (Ленінградський військовий округ, ЛВО), а також приблизно 4000 військовослужбовців повітряно-десантних сил (ПДВ), зокрема з 7-ї, 76-ї, 98-ї та 106-ї дивізій ПДВ, які брали участь у спільних навчаннях “Захід-2021″.

Там зауважують, що значні елементи цих формувань зараз воюють у війні в Україні. Російські чиновники несподівано скасували навчання Захід-2023, ймовірно, через потреби Росії в озброєнні та людських ресурсах для війни в Україні”.

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Білорусь, Війна в Україні, Військові навчання, Захід, Росія
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