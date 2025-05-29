Прикидалися журналістами: російські хакери атакували британське Міноборони

Уряд Великої Британії заявив, що зумів відбити кібератаку, пов’язану з Росією та спрямовану на співробітників Міноборони. Хакери видавали себе за журналістів, намагаючись отримати доступ до систем відомства через фішингові листи.

Російські хакери атакували британське Міноборони

Про цю атаку стало відомо під час візиту міністра оборони Джона Гілі на засекречений об’єкт у Вілтширі, де розташована команда, яка виявила та ліквідувала загрозу.

Підозрілу активність наприкінці минулого року виявив Національний центр кібербезпеки. Йшлося про цілеспрямовану фішингову кампанію, у межах якої надсилалися електронні листи під виглядом журналістських звернень та фінансових повідомлень з посиланням на файли.

Зараз дивляться

Команда фахівців у Corsham, що охороняє цифрову інфраструктуру Міноборони, виявила атаку приблизно за годину після її початку. Шкідливе програмне забезпечення, яке намагались використати, було створене угрупованням RomCom, а зразок коду отримав назву Damascened Peacock – на честь павичів, які живуть на території об’єкта.

Сама атака стала однією з понад 90 тис. спроб зламу, пов’язаних із ворожими державами, які зафіксували проти британського війська та систем оборони за останні два роки. Це вдвічі більше, ніж у попередній дворічний період.

Як Велика Британія протистоїть кіберзагрозам

За його словами, Британія підсилює власні наступальні кіберспроможності для протидії ворожим державам, таким як Росія. Уже оголошено про створення нового кіберкомандування, яке координуватиме як оборонні, так і наступальні операції у кіберпросторі. Уряд також інвестує понад £1 млрд у вдосконалення цифрових систем на полі бою.

Зараз фахівці сконцентровані на захисті бойової групи Королівського флоту, зокрема авіаносця HMS Prince of Wales, який прямує через Червоне море, несучи літаки F-35. Уряд вважає цей перехід потенційно небезпечним, адже неподалік діють підтримувані Іраном сили, які вже атакували кораблі США та Великої Британії.