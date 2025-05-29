В Службе внешней разведки России жалуются на то, что оборонные предприятия в Сербии, несмотря на нейтралитет, задекларированный Белградом, продолжают поставлять боеприпасы Украине.

Об этом сообщают российские пропагандистские медиа.

РФ жалуется из-за боеприпасов из Сербии для Украины

В российской СВР заявили, что сербские компании продают боеприпасы, якобы используя схему фальшивых сертификатов конечного пользователя и стран-посредников.

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Чаще всего речь идет о странах НАТО — прежде всего Чехии, Польше и Болгарии. В поставки также вовлечены некоторые государства Африки.

Сербские предприятия поставили сотни тысяч снарядов для РСЗО и гаубиц, а также около 1 млн патронов для стрелкового оружия.

В СВР РФ заявляют, что к поставкам причастны ведущие компании сербского оборонпрома, в частности Yugoimport SDPR, Zenitprom, Krusik, Sofag, Reyer DTI, Sloboda, Prvi Partizan и другие.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что, по данным украинских спецслужб, Китай поставляет России порох и артиллерию. Кроме того, китайские представители изготавливают определенные виды вооружения на территории России.

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