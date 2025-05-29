Розвідка РФ обурюється, що Сербія постачає Україні боєприпаси

У Службі зовнішньої розвідки Росії скаржаться на те, що оборонні підприємства у Сербії, попри нейтралітет, задекларований Белградом, продовжують постачати боєприпаси Україні.

Про це повідомляють російські пропагандистські медіа.

РФ бідкається через боєприпаси з Сербії для України

У російській СЗР заявили, що сербські компанії продають боєприпаси, нібито використовуючи схему фальшивих сертифікатів кінцевого користувача і країн-посередників.

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Найчастіше йдеться про країни НАТО — передусім Чехію, Польщу та Болгарію. У постачання також залучені деякі держави Африки.

Сербські підприємства поставили сотні тисяч снарядів для РСЗВ і гаубиць, а також близько 1 млн набоїв для стрілецької зброї.

У СЗР РФ заявляють, що до постачань причетні провідні компанії сербського оборонпрому, зокрема Yugoimport SDPR, Zenitprom, Krusik, Sofag, Reyer DTI, Sloboda, Prvi Partizan та інші.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що, за даними українських спецслужб, Китай постачає Росії порох та артилерію. Крім того, китайські представники виготовляють певні види озброєння на території Росії.

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