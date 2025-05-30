Взрывы в Десантной бухте Владивостока являются операцией ГУР – СМИ

Два взрыва в Десантной бухте Владивостока 30 мая являются результатом успешной операции Главного управления разведки Минобороны Украины.

Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на свои источники.

Взрывы в Десантной бухте Владивостока 30 мая: что говорят в РФ

Взрывы в Десантной бухте Владивостока произошли ранним утром 30 мая.

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После чрезвычайного происшествия, которое в правительстве Приморского края назвали “инцидентом”, а сами взрывы “хлопками”, на место сразу съехались экстренные службы.

Район “инцидента” оцепили, а движение транспорта между бухтой Шамора и поселком Щитова частично перекрыли.

Очевидцы же видели, как два эвакуатора вывозили автомобили, затянутые тентами.

Кроме того, утверждали местные, силовики в масках останавливали автомобили для осмотра и проверки документов.

Через шесть часов представители правительства Приморского края вышли с новым заявлением.

Там сообщили, что угроза якобы нейтрализована, а разрушений и жертв нет.

Причиной “хлопков” в Десантной бухте Владивостока назвали возгорание в одном из автомобилей баллонов с пропан-бутановой смесью.

Взрывы в Десантной бухте Владивостока 30 мая: что говорят источники

Источники украинских СМИ утверждают, что взрывы в Десантной бухте Владивостока – это следствие операции ГУР.

И громко на самом деле было в районе дислокации 47 отдельного десантно-штурмового батальона 155 отдельной гвардейской бригады морской пехоты (военная часть 30926).

Один взрыв произошел в районе контрольно-пропускного пункта, второй – в месте нахождения личного состава и командования воинской части.

По данным одного из источников украинских СМИ, на месте происшествия было по меньшей мере 10 карет скорой помощи и эвакуационный вертолет.

В частности, есть данные о поражениях живой силы, военной техники и спецсредств.

Поврежденную технику с территории воинской части вывозили военными Уралами.

Источник: Правительство Приморского края, Liga.net

Фото: SHOT

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