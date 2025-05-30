Взрывы в Десантной бухте Владивостока являются операцией ГУР – СМИ
Два взрыва в Десантной бухте Владивостока 30 мая являются результатом успешной операции Главного управления разведки Минобороны Украины.
Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на свои источники.
Взрывы в Десантной бухте Владивостока 30 мая: что говорят в РФ
Взрывы в Десантной бухте Владивостока произошли ранним утром 30 мая.
После чрезвычайного происшествия, которое в правительстве Приморского края назвали “инцидентом”, а сами взрывы “хлопками”, на место сразу съехались экстренные службы.
Район “инцидента” оцепили, а движение транспорта между бухтой Шамора и поселком Щитова частично перекрыли.
Очевидцы же видели, как два эвакуатора вывозили автомобили, затянутые тентами.
Кроме того, утверждали местные, силовики в масках останавливали автомобили для осмотра и проверки документов.
Через шесть часов представители правительства Приморского края вышли с новым заявлением.
Там сообщили, что угроза якобы нейтрализована, а разрушений и жертв нет.
Причиной “хлопков” в Десантной бухте Владивостока назвали возгорание в одном из автомобилей баллонов с пропан-бутановой смесью.
Взрывы в Десантной бухте Владивостока 30 мая: что говорят источники
Источники украинских СМИ утверждают, что взрывы в Десантной бухте Владивостока – это следствие операции ГУР.
И громко на самом деле было в районе дислокации 47 отдельного десантно-штурмового батальона 155 отдельной гвардейской бригады морской пехоты (военная часть 30926).
Один взрыв произошел в районе контрольно-пропускного пункта, второй – в месте нахождения личного состава и командования воинской части.
По данным одного из источников украинских СМИ, на месте происшествия было по меньшей мере 10 карет скорой помощи и эвакуационный вертолет.
В частности, есть данные о поражениях живой силы, военной техники и спецсредств.
Поврежденную технику с территории воинской части вывозили военными Уралами.
Источник: Правительство Приморского края, Liga.net
Фото: SHOT