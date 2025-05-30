Вибухи в Десантній бухті Владивостока є операцією ГУР – ЗМІ
Два вибухи в Десантній бухті Владивостока 30 травня є наслідком успішної операції Головного управління розвідки Міноборони України.
Про це повідомляють українські ЗМІ з посиланням на свої джерела.
Вибухи в Десантній бухті Владивостока 30 травня: що кажуть у РФ
Вибухи в Десантній бухті Владивостока сталися рано вранці 30 травня.
Після надзвичайної події, яку в уряді Приморського краю назвали “інцидентом”, а самі вибухи “хлопками”, на місце відразу з’їхалися екстрені служби.
Район “інциденту” оточили, а рух транспорту між бухтою Шамора та селищем Щитова частково перекрили.
Очевидці ж бачили, як два евакуатори вивозили автомобілі, затягнуті тентами.
Крім того, стверджували місцеві, силовики у масках зупиняли автівки для огляду та перевірки документів.
За шість годин представники уряду Приморського краю вийшли з новою заявою.
Там повідомили, що загрозу буцімто нейтралізували, а руйнувань та жертв немає.
Причиною “хлопків” у Десантній бухті Владивостока там назвали займання в одному з автомобілів балонів із пропан-бутановою сумішшю.
Вибухи в Десантній бухті Владивостока 30 травня: що кажуть джерела
Джерела українських ЗМІ натомість стверджують, що вибухи в Десантній бухті Владивостока – це наслідок операції ГУР.
І гучно насправді було в районі дислокації 47 окремого десантно-штурмового батальйону 155 окремої гвардійської бригади морської піхоти (військова частина 30926).
Один вибух стався в районі контрольно-пропускного пункту, другий – у місці перебування особового складу та командування військової частини.
За даними одного з джерел українських ЗМІ, на місці події було щонайменше 10 карет швидкої допомоги та евакуаційний гелікоптер.
Зокрема, є дані про ураження живої сили, військової техніки та спецзасобів.
Пошкоджену техніку з території військової частини вивозили військовими Уралами.
Джерело: Уряд Приморського краю, Liga.net
Фото: SHOT