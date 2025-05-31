Новый канцлер Германии Фридрих Мерц после того, как возглавил правительство в мае 2025 года, пообещал сделать Бундесвер сильнейшей армией в Европе и заявил об отмене ограничений на дальность оружия для Украины.

Однако реальность его обещаний вызывает сомнения, пишет издание The Guardian.

В статье пишут, что с момента вступления Мерца на должность он сделал ряд громких шагов, в частности принял президента Украины Владимира Зеленского в Берлине, посетил Киев, участвовал в размещении немецких войск в Литве. Это стало первым постоянным размещением германских войск на чужой территории со времен Второй мировой войны. Самое важное то, что он отпустил долговый тормоз, тем самым освободив крайне необходимые расходы на Бундесвер, германские вооруженные силы.

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Мерц о снятии ограничений на дальнобойность

27 мая Мерц объявил о снятии ограничений на дальнобойность поставляемого в Украину оружия, намекая на возможную отправку ракет Taurus с дальностью 500 км, что собственно и обещал находившийся в оппозиции. Это означало, что Кремль станет уязвимым к этим уничтожающим бункеры бомбам, как и стратегические дороги Крыма.

РФ сразу отреагировала на заявления канцлера, назвав военное лидерство Германии “симптоматическим” после 80-летия поражения Гитлера и вспомнив нацистское прошлое отца Мерца, при этом пугая риском Третьей мировой войны.

На следующий день канцлер Германии был вынужден уточнить, что решение о снятии ограничений на дальнобойность было уже давно, и не дал прямого ответа о Taurus. По мнению аналитиков, одной из причин смены риторики стало блокирование со стороны министра финансов Ларса Клингбайля из Социал-демократической партии, партнера по коалиции.

Союзники Мерца считают, что этот эпизод не был напрасным. Глава комитета Бундестага по вопросам обороны Томас Ровекамп по Христианско-демократическому союзу заявил газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, что, отклонив ограничение дальности, Мерц “устранил один аргумент, препятствовавший поставке Taurus”. Это еще не является “обязательством” по поставке Taurus, однако причина предварительного отказа была “устранена”.

Однако ситуацию усложняют также практические аспекты, в частности, необходимость в шестимесячном обучении украинцев для использования Taurus и вопрос размещения немецких инструкторов в Украине. Это заставило правительство Мерца перейти к политике “стратегической неоднозначности”, сосредоточившись на партнерстве с Украиной в совместном производстве ракет.

Восстановление немецкой армии требует времени, пишет The Guardian.

– Реальность того, что Мерц предлагает Украине, несколько сложнее, как и то, что он может сделать для удовлетворения более широких требований НАТО по расширению немецкой армии, – пишет The Guardian.

Как отмечают эксперты, есть более широкие вызовы: на восстановление армии Германия после десятилетий упадка понадобятся годы — в настоящее время у Бундесвера 182 тыс. солдатов и 60 тыс. резервистов по сравнению с 500 тыс. солдат и 800 тыс. резервистов во времена Холодной войны, а к 2031 году планируется увеличить численность всего до 203 тысяч.

Несмотря на это, союзники ФРГ уже воспринимают ее как будущую ведущую военную силу Европы, хотя, как пишет The Guardian, риск расхождения между риторикой Мерца и реальными возможностями является значительным.

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