Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після того, як очолив уряд у травні 2025 року пообіцяв зробити Бундесвер найсильнішою армією в Європі та заявив про скасування обмежень на дальність зброї для України.

Проте реальність його обіцянок викликає сумніви, пише видання The Guardian.

У статті пишуть, що з моменту вступу Мерца на посаду він зробив низку гучних кроків, зокрема прийняв президента України Володимира Зеленського у Берліні, відвідав Київ, брав участь у розміщенні німецьких військ у Литві.

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Це стало першим постійним розміщенням німецьких військ на чужій території з часів Другої світової війни. Найважливіше те, що він відпустив боргове гальмо, тим самим вивільніші вкрай необхідні витрати на Бундесвер, німецькі збройні сили.

Мерц про зняття обмежень на далекобійність

27 травня канцлер оголосив про зняття обмежень на далекобійність зброї, що постачається в Україну, натякаючи на можливу відправку ракет Taurus із дальністю 500 км, що власне й обіцяв Мерц, який знаходився в опозиції. Це означало, що Кремль стане вразливим до цих бомб, що знищують бункери, як і стратегічні дороги Криму.

РФ одразу відреагувала на заяви канцлера, назвавши військове лідерство Німеччини “симптоматичним” після 80-ї річниці поразки Гітлера та пригадавши нацистське минуле батька Мерца і попередивши про ризик Третьої світової війни.

Наступного дня канцлер Німеччини був змушений уточнити, що рішення про зняття обмежень на далекобіність було вже давно, і уникнув прямої відповіді щодо Taurus. На думку аналітиків, однією з причин зміни риторики стало блокування з боку міністра фінансів Ларса Клінгбайля з Соціал-демократичної партії, партнера по коаліції.

Союзники Мерца вважають, що цей епізод не був зовсім марним. Голова комітету Бундестагу з питань оборони Томас Ровекамп з Християнсько-демократичного союзу заявив газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung, що, відхиливши обмеження дальності, Мерц “усунув один аргумент, який перешкоджав поставці Taurus”. Це ще не є “зобов’язанням” щодо поставки Taurus, проте причина попередньої відмови була “усунута”.

Однак ситуацію ускладнюють також практичні аспекти, зокрема необхідність в шестимісячному навчанні українців для використання Taurus і питання розміщення німецьких інструкторів в Україні. Це змусило уряд Мерца перейти до політики “стратегічної неоднозначності”, зосередившись на партнерстві з Україною у спільному виробництві ракет.

Відновлення німецької армії потребує часу, пише The Guardian.

– Реальність того, що Мерц пропонує Україні, дещо складніша, як і те, що він може зробити для задоволення ширших вимог НАТО щодо розширення німецької армії, — пише The Guardian.

Як зауважують експерти, є ширші виклики: на відновлення армії Німеччина після десятиліть занепаду знадобляться роки — наразі Бундесвер має 182 тис. солдатів і 60 тис. резервістів, порівняно з 500 тис. солдатів і 800 тис. резервістів за часів Холодної війни, а до 2031 року планується збільшити чисельність лише до 203 тис.

Не зважаючи на це, союзники ФРН вже сприймають її як майбутню провідну військову силу Європи, хоча, як пише The Guardian, ризик розбіжності між риторикою Мерца та реальними можливостями є значним.

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