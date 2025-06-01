Путин готовится к новому наступлению в Украине — сенаторы Грэм и Блюменталь
Российский диктатор Владимир Путин тянет время для проведения мирных переговоров, поскольку готовит новое военное наступление в Украине.
Об этом предупредили американский сенатор-республиканец Линдси Грэм и сенатор-демократ Ричард Блюменталь, сообщает The Associated Press.
РФ готовится к новому наступлению в Украине
По словам сенаторов США, следующие две недели могут сформировать будущее войны, которая уже разрушила города, привела к вынужденным переселениям миллионов людей и перекроила карту безопасности Европы.
Сенаторы предупредили, что окно для предотвращения возобновления нападения закрывается.
По их словам, законопроект США о масштабных санкциях может стать последним шансом Запада задушить военную экономику Кремля.
Грэм и Блюменталь надеются, что их выводы из первых рук изменят импульс в Вашингтоне и помогут привлечь скептически настроенного президента США Дональда Трампа. Такими выводами они поделились после переговоров с президентами Украины Владимиром Зеленским и Франции Эммануэлем Макроном.
— Во время этой поездки я узнал, что он готовится к новой войне, — сказал Грэм о Путине.
Сенаторы о санкциях против России
Блюменталь назвал предложенные в законодательстве США санкции сокрушительными и сказал, что это поставит российскую экономику на торговый остров.
— Это решающее время для Путина и для всего мира, потому что Россия начинает новое наступление, — сказал Блюменталь.
Недавно в США инициировали двухпартийный законопроект о санкциях против России, который поддерживает почти весь американский Сенат.
Он предусматривает введение 500% тарифов для стран, которые продолжают покупать российскую нефть, газ, уран и другие экспортные товары.
В первую очередь это будет касаться таких стран, как Китай и Индия, на которые приходится примерно 70% энергетической торговли России и которые финансируют значительную часть ее военных усилий.
Грэм назвал это самым жестоким законопроектом в Сенате, который я когда-либо видел в своей жизни.
— У мира есть много карт, которые можно разыграть против Путина. Мы собираемся ударить по Китаю и Индии за поддержку его военной машины, — сказал Грэм.