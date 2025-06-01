Путин готовится к новому наступлению в Украине — сенаторы Грэм и Блюменталь

Российский диктатор Владимир Путин тянет время для проведения мирных переговоров, поскольку готовит новое военное наступление в Украине.

Об этом предупредили американский сенатор-республиканец Линдси Грэм и сенатор-демократ Ричард Блюменталь, сообщает The Associated Press.

РФ готовится к новому наступлению в Украине

По словам сенаторов США, следующие две недели могут сформировать будущее войны, которая уже разрушила города, привела к вынужденным переселениям миллионов людей и перекроила карту безопасности Европы.

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Сенаторы предупредили, что окно для предотвращения возобновления нападения закрывается.

По их словам, законопроект США о масштабных санкциях может стать последним шансом Запада задушить военную экономику Кремля.

Грэм и Блюменталь надеются, что их выводы из первых рук изменят импульс в Вашингтоне и помогут привлечь скептически настроенного президента США Дональда Трампа. Такими выводами они поделились после переговоров с президентами Украины Владимиром Зеленским и Франции Эммануэлем Макроном.

— Во время этой поездки я узнал, что он готовится к новой войне, — сказал Грэм о Путине.

Сенаторы о санкциях против России

Блюменталь назвал предложенные в законодательстве США санкции сокрушительными и сказал, что это поставит российскую экономику на торговый остров.

— Это решающее время для Путина и для всего мира, потому что Россия начинает новое наступление, — сказал Блюменталь.

Недавно в США инициировали двухпартийный законопроект о санкциях против России, который поддерживает почти весь американский Сенат.

Он предусматривает введение 500% тарифов для стран, которые продолжают покупать российскую нефть, газ, уран и другие экспортные товары.

В первую очередь это будет касаться таких стран, как Китай и Индия, на которые приходится примерно 70% энергетической торговли России и которые финансируют значительную часть ее военных усилий.

Грэм назвал это самым жестоким законопроектом в Сенате, который я когда-либо видел в своей жизни.

— У мира есть много карт, которые можно разыграть против Путина. Мы собираемся ударить по Китаю и Индии за поддержку его военной машины, — сказал Грэм.

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