Путін готується до нового наступу в Україні – сенатори Грем і Блюменталь

Російський диктатор Володимир Путін тягне час для проведення мирних переговорів, оскільки готує новий військовий наступ в Україні.

Про це попередили американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем та сенатор-демократ Річард Блюменталь, повідомляє The Associated Press.

РФ готується до нового наступу в Україні

За словами сенаторів США, наступні два тижні можуть сформувати майбутнє війни, яка вже зруйнувала міста, призвела до вимушених переселень мільйонів людей та перекроїла карту безпеки Європи.

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Сенатори попередили, що вікно для запобігання відновленню нападу закривається.

За їхніми словами, законопроєкт США про масштабні санкції може стати останнім шансом Заходу задушити воєнну економіку Кремля.

Грем і Блюменталь сподіваються, що їхні висновки з перших рук змінять імпульс у Вашингтоні та допоможуть залучити скептично налаштованого президента США Дональда Трампа. Такими висновками вони поділилися після переговорів з президентами України Володимиром Зеленським та Франції Еммануелем Макроном.

– Під час цієї поїздки я дізнався, що він готується до нової війни, – сказав Грем про Путіна.

Сенатори про санкції проти Росії

Блюменталь назвав запропоновані в законодавстві США санкції нищівними та сказав, що це поставить російську економіку на торгівельний острів.

– Це вирішальний час для Путіна і для всього світу, тому що Росія розпочинає новий наступ, – сказав Блюменталь.

Нещодавно у США ініціювали двопартійний законопроєкт про санкції проти Росії, який підтримує майже весь американський Сенат.

Він передбачає запровадження 500% тарифів для країн, які продовжують купувати російську нафту, газ, уран та інші експортні товари.

Першочергово це стосуватиметься таких країн, як Китай та Індія, на які припадає приблизно 70% енергетичної торгівлі Росії та які фінансують значну частину її військових зусиль.

Грем назвав це найжорстокішим законопроєктом у Сенаті, який я коли-небудь бачив у своєму житті.

– У світу є багато карт, які можна розіграти проти Путіна. Ми збираємося вдарити по Китаю та Індії за підтримку його військової машини, – сказав Грем.

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