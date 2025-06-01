В Швеции на мель село судно с нефтью, шедшее в Россию

Береговая охрана Швеции проводит проверку 180-метрового судна Meshka, которое село на мель возле порта Ландскруна на юге страны. Судно под панамским флагом направлялось в российский город Высоцк и перевозило почти миллион литров нефти.

Об этом пишут SVT и Sweden Herald.

Швеция проводит проверку судна с нефтью

Meshka получила предупреждение о том, что отклонилась от курса и приближается к берегу, но экипаж поздно отреагировал на это сообщение.

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В тот же день шведская Береговая охрана опросила 24 членов экипажа. Ни один из них не был пьяным, а сами моряки сказали, что слишком поздно отреагировали на предупреждение.

Шведские власти начали расследование из-за возможной халатности в управлении судном. Одному из членов экипажа уже сообщили о подозрении.

— Мы проводим предварительное расследование по факту халатности во время морских перевозок. Подозревают одного человека, — сказала пресс-секретарь береговой охраны Швеции Пернилла Йоханссон.

Она не сообщила, какую должность занимает подозреваемый.

Все 24 члена экипажа продолжают находится на порту судна, никого не было арестовано.

Судно Meshka, плавающее под панамским флагом, шло в российский город Высоцк у границы с Финляндией. На борту было около 938 тысяч литров нефти.

После посадки на мель утечек нефти пока не обнаружили. Шведская Береговая охрана продолжает контролировать ситуацию.

Отмечается, что это уже второй случай посадки судна на мель в проливе Эресунд за последнюю неделю. 25 мая меньшее грузовое судно село на мель вблизи Карлсхамн, к югу от Мальме.

По информации Sydsvenskan, в том инциденте одного человека подозревают в управлении судном в состоянии опьянения, а другого — в серьезной халатности при морских перевозках.

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