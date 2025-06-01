У Швеції на мілину сіло судно з нафтою, що йшло до Росії

Берегова охорона Швеції проводить перевірку 180-метрового судна Meshka, яке сіло на мілину біля порту Ландскруна на півдні країни. Судно під панамським прапором прямувало до російського міста Висоцьк і перевозило майже мільйон літрів нафти.

Про це пишуть SVT та Sweden Herald.

Швеція проводить перевірку судна з нафтою

Meshka отримала попередження про те, що відхилилася від курсу і наближається до берега, але екіпаж пізно відреагував на це повідомлення.

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Того ж дня шведська Берегова охорона опитала 24 членів екіпажу. Жоден із них не був п’яним, а самі моряки сказали, що занадто пізно відреагували на попередження.

Шведська влада почала розслідування через можливу недбалість в управлінні судном. Одному з членів екіпажу вже повідомили про підозру.

– Ми проводимо попереднє розслідування за фактом недбалості під час морських перевезень. Підозрюють одну людину, – сказала прессекретарка берегової охорони Швеції Пернілла Йоганссон.

Вона не повідомила, яку посаду обіймає підозрюваний.

Усі 24 члени екіпажу продовжують перебувати на порту судна, нікого не було заарештовано.

Судно Meshka, що плаває під панамським прапором, ішло в російське місто Висоцьк біля кордону з Фінляндією. На борту було близько 938 тисяч літрів нафти.

Після посадки на мілину витоків нафти поки не виявили. Шведська Берегова охорона продовжує контролювати ситуацію.

Зазначається, що це вже другий випадок посадки судна на мілину в протоці Ересунд за останній тиждень. 25 травня менше вантажне судно сіло на мілину поблизу Карлсхамн, на південь від Мальме.

За інформацією Sydsvenskan, у тому інциденті одну людину підозрюють в управлінні судном у стані сп’яніння, а іншу – у серйозній недбалості під час морських перевезень.

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