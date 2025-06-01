В Сибири зафиксирована первая атака дронов: под ударом военная часть

Иркутская область России подверглась первой в истории атаке дронов.

Об этом официально заявил губернатор региона Игорь Кобзев.

Атака дронов по Иркутской области

По его словам, целью беспилотников стала военная часть в поселке Средний, еще один сброс зафиксирован на старое здание в Новомальтинске.

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— Прошу не поддаваться панике. На данный момент известно, что это была атака дронов на поселке Средний. Один сброс был на старое здание в Новомальтинске.

На место инцидента направлены оперативные и силовые службы.

Губернатор также добавил, что источник запуска дронов уже заблокирован, а угрозы для жизни и здоровья мирных жителей нет.

Спецоперация Паутина

Напомним, 1 июня, в результате масштабной спецоперации дроны СБУ совершают прицельные удары по самолетам, ежедневно бомбящим украинские города.

Предварительно поражено более 40 самолетов, среди которых А-50, Ту-95 и Ту-22М3.

В частности, пылает аэродром Белая, где базируется часть вражеской авиации. Ориентировочные убытки противника составляют более $2 млрд.

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