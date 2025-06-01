В Сибири зафиксирована первая атака дронов: под ударом военная часть
Иркутская область России подверглась первой в истории атаке дронов.
Об этом официально заявил губернатор региона Игорь Кобзев.
Атака дронов по Иркутской области
По его словам, целью беспилотников стала военная часть в поселке Средний, еще один сброс зафиксирован на старое здание в Новомальтинске.
— Прошу не поддаваться панике. На данный момент известно, что это была атака дронов на поселке Средний. Один сброс был на старое здание в Новомальтинске.
На место инцидента направлены оперативные и силовые службы.
Губернатор также добавил, что источник запуска дронов уже заблокирован, а угрозы для жизни и здоровья мирных жителей нет.
Спецоперация Паутина
Напомним, 1 июня, в результате масштабной спецоперации дроны СБУ совершают прицельные удары по самолетам, ежедневно бомбящим украинские города.
Предварительно поражено более 40 самолетов, среди которых А-50, Ту-95 и Ту-22М3.
В частности, пылает аэродром Белая, где базируется часть вражеской авиации. Ориентировочные убытки противника составляют более $2 млрд.