Укр Рус
Укр Рус
Популярные
В Ровно впервые родился ребенок, зачатый после гибели отца на фронте
ПСЖ – Интер: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов
Продал самое ценное: Козловский впервые рассказал, как закрыл долги перед Кондратюком
Массовая драка с ТЦК в Каменце: Сырский инициировал служебное расследование
Рейтинг WTA: прогресс Костюк и вылет Калининой из топ-100
Анастасия Кожушко, редактор ленты
2 мин.

В Сибири зафиксирована первая атака дронов: под ударом военная часть

Вибух
Фото: Getty Images

Иркутская область России подверглась первой в истории атаке дронов.

Об этом официально заявил губернатор региона Игорь Кобзев.

Атака дронов по Иркутской области

По его словам, целью беспилотников стала военная часть в поселке Средний, еще один сброс зафиксирован на старое здание в Новомальтинске.

Сейчас смотрят

— Прошу не поддаваться панике. На данный момент известно, что это была атака дронов на поселке Средний. Один сброс был на старое здание в Новомальтинске.

На место инцидента направлены оперативные и силовые службы.

Губернатор также добавил, что источник запуска дронов уже заблокирован, а угрозы для жизни и здоровья мирных жителей нет.

Спецоперация Паутина

Напомним, 1 июня, в результате масштабной спецоперации дроны СБУ совершают прицельные удары по самолетам, ежедневно бомбящим украинские города.

Предварительно поражено более 40 самолетов, среди которых А-50, Ту-95 и Ту-22М3.

В частности, пылает аэродром Белая, где базируется часть вражеской авиации. Ориентировочные убытки противника составляют более $2 млрд.

Читайте также
В Донецкой области уничтожена редкая РЛС Зоопарк-1 стоимостью $24 млн
дрони для ЗСУ

Связанные темы:

атака дронамиРосія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь