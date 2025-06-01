У Сибіру зафіксовано першу атаку дронів: під ударом військова частина

Іркутська область Росії зазнала першої в історії атаки дронів.

Про це офіційно заявив губернатор регіону Ігор Кобзєв.

Атака дронів по Іркутській області

За його словами, ціллю безпілотників стала військова частина у селищі Середній, ще одне скидання зафіксовано на стару будівлю в Новомальтинську.

Зараз дивляться

– Прошу не піддаватися паніці. На цей момент відомо, що це була атака дронів на військову частину в селищі Середній. Одне скидання було на стару будівлю в Новомальтинську. Точне число БпЛА поки що не підраховано, — повідомив Кобзєв.

На місце інциденту направлені оперативні та силові служби.

Губернатор також додав, що джерело запуску дронів уже заблоковано, а загрози для життя та здоров’я мирних жителів немає.

Спецоперація Павутина

Нагадаємо, 1 червня, внаслідок масштабної спецоперації дрони СБУ здійснюють прицільні удари по літаках, які щоденно бомбардують українські міста.

Попередньо, уражено понад 40 літаків, серед яких А-50, Ту-95 і Ту-22М3.

Зокрема палає аеродром Белая, де базується частина ворожої авіації. Орієнтовні збитки противника становлять понад $2 млрд.

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